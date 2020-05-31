- Бавария
- Бундеслига
- Футбол
- Ханс-Дитер Флик
Вы никогда не видели «Баварию» такой мощной. Это точно
31 мая, 19:11
Ханс-Дитер Флик пришел в «Баварию» летом-2019 как помощник главного тренера Нико Ковача. Но Ковач не справился: команда проигрывала, журналисты критиковали клуб в прессе, а лидеры устраивали бунт. Ковач уволен, а 3 ноября исполняющим обязанности стал Флик.
И «Бавария» взлетела.
В 25 матчах:
- 22 победы.
- 2 поражения (на стыке ноября и декабря).
- 15 матчей без пропущенных мячей.
- 11 побед с разницей +3 гола и больше.
Плюс Флик повлиял на отдельных звезд. Томас Мюллер, который при Коваче сник и плюхнулся в запас, к 30 годам переоткрывает себя как ассистента: у него уже 18 голевых в сезоне Бундеслиги – лучшие цифры в карьере. У Сержа Гнабри 11+11 по голам и передачам. А Роберт Левандовски может впервые забить в сезоне лиги больше 30 голов (сейчас – 29).
Не пропусти «ГОЛ» в соцсетях: вк, твиттер, телеграм, фейсбук
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые