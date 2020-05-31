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#Бавария #Футбол #Бундеслига #Ханс-Дитер Флик

Вы никогда не видели «Баварию» такой мощной. Это точно

31 мая, 19:11

«Бавария» показывает космические результаты и мчится к восьмому подряд чемпионству

Ханс-Дитер Флик пришел в «Баварию» летом-2019 как помощник главного тренера Нико Ковача. Но Ковач не справился: команда проигрывала, журналисты критиковали клуб в прессе, а лидеры устраивали бунт. Ковач уволен, а 3 ноября исполняющим обязанности стал Флик. 

И «Бавария» взлетела. 

В 25 матчах:

  • 22 победы.
  • 2 поражения (на стыке ноября и декабря).
  • 15 матчей без пропущенных мячей.
  • 11 побед с разницей +3 гола и больше. 

Плюс Флик повлиял на отдельных звезд. Томас Мюллер, который при Коваче сник и плюхнулся в запас, к 30 годам переоткрывает себя как ассистента: у него уже 18 голевых в сезоне Бундеслиги – лучшие цифры в карьере. У Сержа Гнабри 11+11 по голам и передачам. А Роберт Левандовски может впервые забить в сезоне лиги больше 30 голов (сейчас – 29).

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