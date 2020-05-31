Вы никогда не видели «Баварию» такой мощной. Это точно

Ханс-Дитер Флик пришел в «Баварию» летом-2019 как помощник главного тренера Нико Ковача. Но Ковач не справился: команда проигрывала, журналисты критиковали клуб в прессе, а лидеры устраивали бунт. Ковач уволен, а 3 ноября исполняющим обязанности стал Флик.

И «Бавария» взлетела.

В 25 матчах:

22 победы.

2 поражения (на стыке ноября и декабря).

15 матчей без пропущенных мячей.

11 побед с разницей +3 гола и больше.

Плюс Флик повлиял на отдельных звезд. Томас Мюллер, который при Коваче сник и плюхнулся в запас, к 30 годам переоткрывает себя как ассистента: у него уже 18 голевых в сезоне Бундеслиги – лучшие цифры в карьере. У Сержа Гнабри 11+11 по голам и передачам. А Роберт Левандовски может впервые забить в сезоне лиги больше 30 голов (сейчас – 29).

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