Почему Левандовски поругался с «Баварией» и хочет уйти – и как «Бавария» не дает ему это сделать
Роберт Левандовски и «Бавария» – это 8 совместных лет: 374 матча, 344 гола, 72 ассиста, 8 побед в Бундеслиге, одна Лига чемпионов и еще большая куча кубков. Но сейчас их пути расходятся: Левандовски больше не хочет играть за «Баварию» и уже публично сообщил об этом.
Левандовски ждал контракт, но не получил его и просит «Баварию» о трансфере
Примерно с середины марта немецкие медиа запускают слухи об уходе Роберта Левандовски. При этом инсайды пуляют не только второсортные спортивные сайты Германии, но и СМИ высокой надежности. Например, Bild и его шеф футбольного отдела Кристиан Фальк, информация которого почти всегда равна 100%.
Сначала они говорили о конфликте Левандовски с Юлианом Нагельсманном. Слухов было настолько много, что комментировал даже Нагельсманн: «Я бы не сказал, что у нас конфликт с Робертом. У нас есть небольшие разногласия, но они касаются только футбола и только конкретных случаев. Мы с Робертом хорошо понимаем друг друга. А небольшие недопонимания периодически случаются у всех».
Потом слухи о конфликте с Нагельсманном поменялись на информацию о конкретном желании уйти. Здесь уже подключился спортдир «Баварии» Хасан Салихамиджич: «Его контракт действует до 2023-го. Скоро мы начнем переговоры и посмотрим, как они будут развиваться. А потом увидим, что произойдет». Левандовски же в ответ сказал, что ничего не происходит и клуб не выходил на него с новым предложением.
Спустя месяц отношения между Левандовски и «Баварией» обострились. Это подтвердил и Салихамиджич, публично рассказав, что тот захотел попробовать новый вызов в карьере. Вот несколько комментариев вокруг ситуации:
- 14 мая, Левандовски после матча с «Вольфсбургом»: «Возможно, это был мой последний матч за «Баварию»;
- 14 мая, Нагельсманн: «Мы работаем над тем, чтобы Роберт и дальше оставался игроком «Баварии». К сожалению, это нелегко. А его уход может стать большой проблемой»;
- 15 мая, Салихамиджич: «Роберт хочет уйти. Мы знаем его желание, но он должен уважать наш контракт».
30 мая Роберт Левандовски приехал в расположение сборной Польши. Там он выдал: «Моя история в «Баварии» завершена. Я больше не могу играть за этот клуб. «Бавария» – серьезный клуб, и я верю, что они не будут меня удерживать. Я не хочу больше здесь играть. Трансфер – лучшее решение. Надеюсь, они не будут препятствовать моему уходу».
Почему Левандовски хочет уйти? Судя по комментариям, сначала он хотел продлить контракт, но «Бавария» не шевелилась. Потом Левандовски заговорил об уходе и аргументировал это резким желанием поменять обстановку.
У «Баварии» один аргумент – контракт. Но здесь есть небольшая уловка
С того момента, как Роберт Левандовски рассказал о желании покинуть «Баварию», у представителей клуба есть один железный аргумент: контракт действует до 2023 года, и Левандовски должен отработать его до конца. Но Левандовски может покинуть «Баварию», если будет соблюдено одно из двух условий. Первое – потенциальный покупатель предложит приемлемую цену за него (Transfermarkt оценивает в 50 млн евро). Второе – «правило Уэбстера» или 17 регламент ФИФА главы IV «Поддержание стабильности договоров между профессионалами и клубами».
Что это значит:
- Игроки, которые достигли 28-летнего возраста и провели в клубе 2+ сезона, могут разорвать со своей стороны контракт;
- При этом игрок должен выплатить оставшиеся по контракту с клубом деньги. Sportbible ссылается на немецкие СМИ и пишет, что компенсация «Баварии» составляет около 24 млн евро. Вероятно, сумма правильная, потому что Левандовски получает сейчас 20 млн за сезон.
Это правило называется «правилом Уэбстера» благодаря шотландцу Энди Уэбстеру. В начале нулевых он играл на «Хартс», но за год до завершения контракта захотел уйти в «Рейнджерс». На что руководство «Хартса» ответило отказом. Тогда Уэбстер заплатил компенсацию и ушел (но не в «Рейнджерс», а в «Уиган»). Уэбстер стал первым футболистом, который воспользовался пунктом ФИФА.
Статья была введена в декабре-2004 и вступила в силу с 1 июля 2005 года. Она ориентирована на команды из стран Евросоюза. Были ли еще громкие переходы по этому правилу после примера Уэбстера? Если и были, то публично не оглашались. Но были примеры странных переходов, которые аргументировались в суде этой статьей. В 2007-м Матузалем перебрался из «Шахтера» в «Сарагосу». Тогда трансфер был заявлен как переход свободного агента (за год до конца контракта), но на деле «Сарагоса» внезапно выплатила «Шахтеру» почти 7 млн евро.
Кстати, бывший президент «Баварии» Ули Хенесс уже критиковал «правило Уэбстера» и тех, кто его применяет: «Это абсурдный пункт, который фактически доверяет власть футболистам, но не клубам. В футбольной иерархии все работает наоборот! Хотите знать мое мнение? Все игроки, которые пользуются этим правилом – мошенники. А клубы, которые позволяют такое отношения к себе – слабаки с ничтожной системой управления! При мне «Бавария» никогда не опустится до такого: мы лучше продадим футболиста, даже если он звезда, чем позволим выкручивать себе руки».
Аномалия Левандовски: пару лет назад собирался в «Реал», но, кажется, думает о «Барселоне»
В феврале 2018 года Роберт Левандовски сменил агента. Раньше его представлял Майк Бартель, который сотрудничает с рядом клубов Бундеслиги. Бартель очень лоялен к «Баварии», а до разрыва отношений с Левандовски говорил: «Я счастлив, что Роберт сотрудничает с «Баварией». Мы постоянно на связи с руководством. Это самые приятные люди из мира футбола, с которыми у меня были дела».
В начале 2018-го появились слухи об интересе «Реала» к Левандовски. Кристиан Фальк писал: «Левандовски встречался с руководством «Реала» и подтвердил ему свое желание перейти. Против этого агент игрока, у которого шикарные отношения с «Баварией». Через пару недель после инсайда Фалька Левандовски заключил соглашение с агентом Пини Захави. Тот ездил в «Реал» и общался с Флорентино Пересом, но трансфер сорвался. Через полтора года Захави сказал: «Да, у меня были разговоры с «Реалом». Левадовски был заинтересован, «Реал» был заинтересован. Он предложил идеальные условия и для моего клиента, и для «Баварии». Трансфер сорвался из-за некомпетентных людей с одной стороны».
Сейчас Захави говорит: «Роберт – взрослый человек. Он сам может решить свое будущее. Я лишь помогу ему исполнить желание. Для него «Бавария» стала просто историей. Он хочет в клуб, о котором всегда мечтал». Под клубом мечты Захави, возможно, имел ввиду «Барселону», об интересе которой пишут испанские и немецкие медиа.
Две реакции на интервью и слова Захави:
- Бартель: «Всю свою жизнь хотеть перейти в «Реал», чтобы потом, возможно, стать футболистом «Барселоны»? Понятно»;
- Салихамиджич: «Агент Роберта запудрил ему мозги. «Бавария» предложила ему хорошие условия, но сейчас агент ведет себя публично по-другому. У Левандовски есть контракт. Он выполнит его. Мы настроены на сотрудничество».