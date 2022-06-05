Почему Левандовски поругался с «Баварией» и хочет уйти – и как «Бавария» не дает ему это сделать

Левандовски ждал контракт, но не получил его и просит «Баварию» о трансфере

Примерно с середины марта немецкие медиа запускают слухи об уходе Роберта Левандовски. При этом инсайды пуляют не только второсортные спортивные сайты Германии, но и СМИ высокой надежности. Например, Bild и его шеф футбольного отдела Кристиан Фальк, информация которого почти всегда равна 100%.

Сначала они говорили о конфликте Левандовски с Юлианом Нагельсманном. Слухов было настолько много, что комментировал даже Нагельсманн: «Я бы не сказал, что у нас конфликт с Робертом. У нас есть небольшие разногласия, но они касаются только футбола и только конкретных случаев. Мы с Робертом хорошо понимаем друг друга. А небольшие недопонимания периодически случаются у всех».

Потом слухи о конфликте с Нагельсманном поменялись на информацию о конкретном желании уйти. Здесь уже подключился спортдир «Баварии» Хасан Салихамиджич: «Его контракт действует до 2023-го. Скоро мы начнем переговоры и посмотрим, как они будут развиваться. А потом увидим, что произойдет». Левандовски же в ответ сказал, что ничего не происходит и клуб не выходил на него с новым предложением.

Спустя месяц отношения между Левандовски и «Баварией» обострились. Это подтвердил и Салихамиджич, публично рассказав, что тот захотел попробовать новый вызов в карьере. Вот несколько комментариев вокруг ситуации:

14 мая, Левандовски после матча с «Вольфсбургом»: «Возможно, это был мой последний матч за «Баварию»;

14 мая, Нагельсманн: «Мы работаем над тем, чтобы Роберт и дальше оставался игроком «Баварии». К сожалению, это нелегко. А его уход может стать большой проблемой»;

15 мая, Салихамиджич: «Роберт хочет уйти. Мы знаем его желание, но он должен уважать наш контракт».

30 мая Роберт Левандовски приехал в расположение сборной Польши. Там он выдал: «Моя история в «Баварии» завершена. Я больше не могу играть за этот клуб. «Бавария» – серьезный клуб, и я верю, что они не будут меня удерживать. Я не хочу больше здесь играть. Трансфер – лучшее решение. Надеюсь, они не будут препятствовать моему уходу».

Почему Левандовски хочет уйти? Судя по комментариям, сначала он хотел продлить контракт, но «Бавария» не шевелилась. Потом Левандовски заговорил об уходе и аргументировал это резким желанием поменять обстановку.