- Томас Мюллер
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- Нико Ковач
- Ханс-Дитер Флик
- Бавария
Мюллер дождался смены тренера, а потом превратился в идеального игрока
«Бавария» выиграла в Бундеслиге уже восемь матчей подряд. Победная серия во всех турнирах вообще длится десять игр. Последний раз «Бавария» проигрывала 7 декабря в матче с менхенгладбахской «Боруссией». Флик побеждает чаще Гвардиолы, а Левандовски забил уже всем действующим командам Бундеслиги. Даже у такой «Баварии» есть еще один идеальный герой.
За 29 матчей в Бундеслиге у Томаса Мюллера уже 18 ассистов. С ним в карьере такого никогда не было. Максимальный результат до этого – 15 ассистов в сезоне-2017/18. Opta пишет, что с сезона-2004/05 еще никто не делал столько ассистов в Бундеслиге за 29 матчей. Так Томас Мюллер однозначно вошел в историю, хотя до смены тренера никак не находил себя.
Ковача убрали 3 ноября. Так Мюллер объяснил разницу между ним и Фликом: «Если жена отправляет вас в магазин и дает с собой записку, вы точно знаете дальнейшие действия. Просто выполни задание, чтобы дома был хороший ужин! Если же вы просто стоите перед полками, есть большой риск, что и еда не получится вкусной».
Мюллер при Коваче:
❌ В 2018-м жена Мюллера оскорбляла Ковача в инстаграме.
❌ Активизировались «Милан» и «Интер». Они отправляли запросы о трансфере.
❌ Лев озвучил, что больше не вызовет ветеранов в сборную. Мюллер вошел в их число.
❌ Впервые за десять лет остался в запасе в четырех играх подряд.
❌ Начинал на скамейке пять из десяти матчей Бундеслиги на старте этого сезона.
Мюллер при Флике:
🔝 Забил в четырех матчах подряд впервые с 2015-го.
🔝 Отдал 14 из всех 18 ассистов в сезоне.
🔝 Продлил контракт до 2023 года.
🔝 Президент «Баварии» назвал его символом клуба.
🔝 Постоянно шутит с партнерами и тренером.
Теперь у него еще и такие ассисты: