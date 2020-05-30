Мюллер дождался смены тренера, а потом превратился в идеального игрока

«Бавария» выиграла в Бундеслиге уже восемь матчей подряд. Победная серия во всех турнирах вообще длится десять игр. Последний раз «Бавария» проигрывала 7 декабря в матче с менхенгладбахской «Боруссией». Флик побеждает чаще Гвардиолы, а Левандовски забил уже всем действующим командам Бундеслиги. Даже у такой «Баварии» есть еще один идеальный герой.

За 29 матчей в Бундеслиге у Томаса Мюллера уже 18 ассистов. С ним в карьере такого никогда не было. Максимальный результат до этого – 15 ассистов в сезоне-2017/18. Opta пишет, что с сезона-2004/05 еще никто не делал столько ассистов в Бундеслиге за 29 матчей. Так Томас Мюллер однозначно вошел в историю, хотя до смены тренера никак не находил себя.

Ковача убрали 3 ноября. Так Мюллер объяснил разницу между ним и Фликом: «Если жена отправляет вас в магазин и дает с собой записку, вы точно знаете дальнейшие действия. Просто выполни задание, чтобы дома был хороший ужин! Если же вы просто стоите перед полками, есть большой риск, что и еда не получится вкусной».