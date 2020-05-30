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#Томас Мюллер #Футбол #Бундеслига #Бавария #Ханс-Дитер Флик #Нико Ковач

Мюллер дождался смены тренера, а потом превратился в идеального игрока

30 мая, 23:40
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

«Бавария» выиграла в Бундеслиге уже восемь матчей подряд. Победная серия во всех турнирах вообще длится десять игр. Последний раз «Бавария» проигрывала 7 декабря в матче с менхенгладбахской «Боруссией». Флик побеждает чаще Гвардиолы, а Левандовски забил уже всем действующим командам Бундеслиги. Даже у такой «Баварии» есть еще один идеальный герой.

За 29 матчей в Бундеслиге у Томаса Мюллера уже 18 ассистов. С ним в карьере такого никогда не было. Максимальный результат до этого – 15 ассистов в сезоне-2017/18. Opta пишет, что с сезона-2004/05 еще никто не делал столько ассистов в Бундеслиге за 29 матчей. Так Томас Мюллер однозначно вошел в историю, хотя до смены тренера никак не находил себя.

Ковача убрали 3 ноября. Так Мюллер объяснил разницу между ним и Фликом: «Если жена отправляет вас в магазин и дает с собой записку, вы точно знаете дальнейшие действия. Просто выполни задание, чтобы дома был хороший ужин! Если же вы просто стоите перед полками, есть большой риск, что и еда не получится вкусной».

SVEN SIMON/Global Look Press

Мюллер при Коваче:

❌ В 2018-м жена Мюллера оскорбляла Ковача в инстаграме.

❌ Активизировались «Милан» и «Интер». Они отправляли запросы о трансфере.

❌ Лев озвучил, что больше не вызовет ветеранов в сборную. Мюллер вошел в их число.

❌ Впервые за десять лет остался в запасе в четырех играх подряд.

❌ Начинал на скамейке пять из десяти матчей Бундеслиги на старте этого сезона.

Мюллер при Флике:

🔝 Забил в четырех матчах подряд впервые с 2015-го.

🔝 Отдал 14 из всех 18 ассистов в сезоне.

🔝 Продлил контракт до 2023 года.

🔝 Президент «Баварии» назвал его символом клуба.

🔝 Постоянно шутит с партнерами и тренером.

Теперь у него еще и такие ассисты:

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Мы же совсем не говорим про нового тренера «Баварии»! Исправляемся тут
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#Нико Ковач