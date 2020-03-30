Мы же совсем не говорим про нового тренера «Баварии»! Исправляемся тут
Молодого немецкого полузащитника Ханса-Дитера Флика в 1980-х позвали из «Зандхаузена» из третьей лиги в «Штутгарт», который совсем недавно выигрывал Бундеслигу. А он отказался. Как так? Открыл секрет лет через 30:
«Я хотел закончить обучение в банке, но в «Штутгарте» мне сказали, что в этом случае придется играть за резервную команду. И я отказался. Потому что не знал, насколько долго смогу играть в футбол и хотел иметь какой-то вариант в запасе».
Флик оказался прав, у него не получилось карьеры до 40 лет, он едва доиграл до 28. Закончил из-за проблем с коленом, но не зря банковскому делу предпочел футбол – после «Зандхаузена» перебрался аж в саму «Баварию», где четырежды выиграл Бундеслигу и играл в финале Кубка чемпионов в 1987-м. Потом Флик рассказал, что будь вместо «Штутгарта» предложение от «Баварии» в тот момент – он бы, скорее всего, не закончил обучение, потому что всегда хотел играть за этот клуб.
Позже Флика спрашивали, помнит ли он, кого взяли в «Зандхаузен» на его место? «Конечно, это был Маркус Лев». Брат Йоахима.
Тренируя и немного поигрывая за скромную «Викторию Бамменталь» в конце 1990-х, Флик затем перебрался на пост тренера в слабый на тот момент «Хоффенхайм», который вытащил в Региональную лигу, но до второй Бундеслиги не дошел. Владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп пророчил Флику место в тренерском штабе национальной сборной и позже оказался прав. Но он же и уволил Флика из клуба.
«Это сильно ударило по мне, пришлось приходить в себя, отказываться от предложений, требовалось пережить это и как тренеру, и как человеку», – вспоминал Ханси, который через много лет уже в качестве тренера «Баварии» назовет идиотами ее фанатов, вывесивших оскорбительный баннер о Хоппе. Яростное лицо Флика высветилось на многих фотографиях.
А тогда он долго без работы не оставался, став ассистентом Джованни Трапаттони в «Зальцбурге», что позже вспоминал с восторгом, хотя провел в команде всего несколько месяцев. Флик после «Баварии» играл в «Кельне» под руководством Мортена Ольсена, где внимательно следил за всеми тренировками и много о них спрашивал. Готовился.
ЧМ-2006 подарил футболу куда более интересную сборную Германии – живую, атакующую, иногда совсем не похожую на дисциплинированную машину. Дуэт тренеров в брюках и белых рубашках Клинсманн-Лев будто бы подчеркивал: после провала на Евро-2004 немецкая команда стала другой – что игра, что поведение тренеров, что разделение на мотиватора и тактика.
Клинсманн покинул сборную после того ЧМ, а Лев своим ассистентом сделал Флика. Немцы с тех пор были фаворитами любого турнира, в котором участвовали. Мечта сбылась в 2014-м на чемпионате мира в Бразилии. Лев был очень доволен своим ассистентом, о чем неоднократно говорил и до, и после успеха.
Поначалу многие задавались вопросом, чем вообще в сборной занимается Флик, ведь его почти не было видно. «Я и не стремлюсь быть на первом плане», – отвечал тренер, но на Евро-2008 пришлось заменить дисквалифицированного Лева, да еще в четвертьфинале, да еще против Португалии и Роналду. Немцы выиграли 3:2 и прошли дальше.
«Мне было легко управлять командой сегодня. Еще до матча я был готов поставить на то, что мы забьем как минимум один гол со стандарта, а в итоге забили два», – рассказывал тогда Флик. Голы со стандартов немцы позже забивали регулярно (на победном ЧМ – сразу шесть), а отрабатывал с командой эти умения именно он.
Флик покинул сборную после победы на ЧМ и отправился работать спортивным директором в Немецком футбольном союзе, но не очень долго там пробыл. Сказал, что хочет сосредоточиться на своей семье, но говорят, что ему просто надоело заниматься нефутбольными делами и бесконечными согласованиями, хотя изначально задачи были совершенно другими. Одна из его заслуг – формирование олимпийской сборной Германии, которая лишь в серии пенальти проиграла финал Олимпиады в Рио.
В 2019-м Флика позвали на должность ассистента Нико Ковача в «Баварию». «Когда мне пришло предложение, я долго не раздумывал. «Бавария» – близкий моему сердцу клуб», – заявил Ханси. Классного дуэта, как с Левом, не получилось – в ноябре «Бавария» получила пять голов от «Айнтрахта», и с Ковачем попрощались. Флик сначала был и.о., а перед зимней паузой его утвердили главным до конца сезона.
При Коваче «Бавария» отставала на четыре очка от лидера, те же четыре остались и в конце 2019-го при Флике. За это время клуб вышел в плей-офф ЛЧ, но проиграл два важных матча в Бундеслиге – «Боруссии» М и «Байеру». Что было дальше? К коронавирусной паузе – те же четыре очка, но уже отрыва на первом месте, уверенные гостевые 3:0 в плей-офф ЛЧ над «Челси».
«Мне очень приятно работать с ним. Вместе мы можем добиться всего», – считает Мануэль Нойер. «Уже спустя несколько недель Флик создал в команде атмосферу, в которой все чувствуют себя комфортно», – слова Леона Горецки. «Флик внушил нам уверенность в своих силах», – отмечает Бенжамен Павар. А уж как рад Томас Мюллер, который не попадал в основу при Коваче, а с Фликом расцвел – 16 ассистов еще за три месяца до окончания сезона.
Очевидно, что с ним в «Баварии» изменилось настроение. Сам же Ханси относится ко всему спокойно: «Я живу настоящим и наслаждаюсь моментом. Мир не рухнет, если они захотят другого тренера».