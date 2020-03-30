Мы же совсем не говорим про нового тренера «Баварии»! Исправляемся тут

Молодого немецкого полузащитника Ханса-Дитера Флика в 1980-х позвали из «Зандхаузена» из третьей лиги в «Штутгарт», который совсем недавно выигрывал Бундеслигу. А он отказался. Как так? Открыл секрет лет через 30:

«Я хотел закончить обучение в банке, но в «Штутгарте» мне сказали, что в этом случае придется играть за резервную команду. И я отказался. Потому что не знал, насколько долго смогу играть в футбол и хотел иметь какой-то вариант в запасе».

Флик оказался прав, у него не получилось карьеры до 40 лет, он едва доиграл до 28. Закончил из-за проблем с коленом, но не зря банковскому делу предпочел футбол – после «Зандхаузена» перебрался аж в саму «Баварию», где четырежды выиграл Бундеслигу и играл в финале Кубка чемпионов в 1987-м. Потом Флик рассказал, что будь вместо «Штутгарта» предложение от «Баварии» в тот момент – он бы, скорее всего, не закончил обучение, потому что всегда хотел играть за этот клуб.