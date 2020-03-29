История падения Марио Гетце – от золотого гола на ЧМ-2014 до запаса в двух клубах
Гетце на старте карьеры – суперталант с ключевыми голами
В сборной Марио Гетце творил такое:
На клубном уровне – такое:
Гетце-феномен застал «Боруссию» Клоппа, приход Гвардиолы в «Баварию» и подъем сборной Германии. Пара друзей Гетце и Ройса была лицом «Боруссии», а золотой гол в финале ЧМ-2014 сделал Гетце главной звездой немецкого футбола. Сам Гетце не стеснялся в оценке достижений: «Я показал талант в больших играх. Даже удивляюсь, что от меня всегда ждут совершенства».
В июле 2013-го «Бавария» выбрала Гетце, хотя претендовала и на других талантов. «Мы подписали Гетце вместо Неймара. Наш опыт показывал, что южноамериканские футболисты плохо адаптируются в Европе», – рассказывал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. Тогда за Гетце заплатили 37 миллионов евро – и это была совсем не переплата.
Тогда на Гетце претендовал «Манчестер Сити»: в Англии обещали зарплату в 20 миллионов евро в год. Агент Гетце даже вынужденно оправдывался, что игрок сменил «Боруссию» на «Баварию» совсем не из-за денег. Гетце был трансферной целью Гвардиолы, а для него самого возможность поработать с Пепом перекрывала любые обещания от других клубов.
Гетце сейчас – резервист без перспектив
Гол в финале ЧМ-2014 – пик карьеры Марио Гетце. Напоминаем: сейчас Гетце 27 лет. Его контракт с «Боруссией» (да, он же вернулся) заканчивается летом 2020 года. Никаких переговоров о продлении пока нет, а люди со стороны тактично советуют Гетце уйти в клуб попроще. В «Боруссии» Гетце зарабатывает 10 миллионов евро в год, но на эти деньги уже не играет.
Карьера Гетце в эти годы сильно изменилась:
- В «Баварии» у Гетце был сильный первый сезон (как раз тот год с ЧМ). Дальше – постоянные проблемы и снижение результативности. Сам Гетце позже признал, что по-другому посмотрел на свою карьеру. В 2016 году в «Боруссию» вернулся новый Гетце – с вопросами по здоровью и лишним давлением от фанатов. Из «Баварии» он уходил уже игроком запаса.
- Уже в «Боруссии» Гетце пропустил полгода из-за проблем с обменом веществ. Он рассказывал о специальной программе, по которой работал пять месяцев. Гетце много бегал и занимался в зале, чтобы восстановить форму. Но настоящие кондиции того парня с решающими голами так и не вернул. Дальше Гетце уже проигрывал физически и потерял уверенность.
- Германия провалила ЧМ-2018, но участие Гетце в турнире ограничилось выступлением в твиттере. Так Гетце отреагировал, когда Лев не включил его в заявку на поездку в Россию: «Конечно, мне грустно, что меня не взяли на ЧМ. Постараюсь вернуться в состав сборной. Желаю команде и тренеру хорошего времени в России. Скрещиваю пальцы и желаю чемпионства».
- В этом сезоне ситуация с Гетце в «Боруссии» вышла на плохой пик. Сначала Гетце хотя бы иногда выпускали на поле: он отбегал 13 матчей и даже забил три гола, но в среднем проводил в игре только 39 минут. Дальше вместо Гетце на замену выходил уже юный Рейна (и даже забивал). Прошлый сезон Гетце (лучший после возвращения): 26 матчей, семь голов и семь ассистов, 64 минуты в среднем по времени.
- Bild писал, что «Боруссия» предлагала Гетце снизить требования по зарплате. Ему готовили контракт на 7 миллионов евро в год, но сам Гетце от этого отказался. Крик души от бывшего футболиста «Боруссии» Михаэля Румменигге: «Что случилось с этим выдающимся футболистом, который мог сделать все? Я не могу найти ответы на эти вопросы. Вероятно, только сам Марио Гетце может найти их».
UPD. Летом Марио Гетце уйдет из «Боруссии».