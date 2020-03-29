История падения Марио Гетце – от золотого гола на ЧМ-2014 до запаса в двух клубах

Гетце-феномен застал «Боруссию» Клоппа, приход Гвардиолы в «Баварию» и подъем сборной Германии. Пара друзей Гетце и Ройса была лицом «Боруссии», а золотой гол в финале ЧМ-2014 сделал Гетце главной звездой немецкого футбола. Сам Гетце не стеснялся в оценке достижений: «Я показал талант в больших играх. Даже удивляюсь, что от меня всегда ждут совершенства».

В июле 2013-го «Бавария» выбрала Гетце, хотя претендовала и на других талантов. «Мы подписали Гетце вместо Неймара. Наш опыт показывал, что южноамериканские футболисты плохо адаптируются в Европе», – рассказывал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. Тогда за Гетце заплатили 37 миллионов евро – и это была совсем не переплата.

Тогда на Гетце претендовал «Манчестер Сити»: в Англии обещали зарплату в 20 миллионов евро в год. Агент Гетце даже вынужденно оправдывался, что игрок сменил «Боруссию» на «Баварию» совсем не из-за денег. Гетце был трансферной целью Гвардиолы, а для него самого возможность поработать с Пепом перекрывала любые обещания от других клубов.