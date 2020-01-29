Мы нашли вратаря, чья карьера – сплошь странные трансферы. То улетит в деревню Уругвая, то уйдет из «Ман Сити» по сложной схеме

Так уж получается, что аргентинские вратари обычно страдают от недооценки способности. Посмотрите на примере Серхио Ромеро. Он был основным кипером сборной, попал в «Манчестер Юнайтед», а теперь напоминает о себе только разбитой машиной рядом с базой клуба. Последнюю игру в АПЛ Ромеро отыграл еще в сезоне-2017/18, хотя все еще принадлежит «МЮ».

У аргентинца Херонимо Рульи другая, но тоже не самая приятная карьерная история. К 27 годам он засветился в пяти высших лигах и в пяти клубах. В его карьере есть упоминание о трансфере в «Манчестер Сити» и пять сезонов в основе «Сосьедада» – одного из середняков Примеры. На международном уровне Рульи уже сыграл за сборную Аргентины.

Парень с такой биографией в этом сезоне неожиданно оказался во Франции. «Монпелье» арендовал его у «Сосьедада» с правом выкупа за 10 миллионов евро. Рульи засветился в матче Кубка Франции, где его «Монпелье» играл с «Бельфором» из четвертого дивизиона. В дополнительное время Рульи получил красную карточку, а «Монпелье» проиграл матч по пенальти.