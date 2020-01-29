Херонимо Рульи
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Футбол
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Эстудиантес
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#Херонимо Рульи #Футбол #Манчестер Сити #Примера #Лига 1 #Монпелье #Депортиво Мальдонадо #Реал Сосьедад #Эстудиантес

Мы нашли вратаря, чья карьера – сплошь странные трансферы. То улетит в деревню Уругвая, то уйдет из «Ман Сити» по сложной схеме

29 января, 20:52
Александр Плеханов

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Так уж получается, что аргентинские вратари обычно страдают от недооценки способности. Посмотрите на примере Серхио Ромеро. Он был основным кипером сборной, попал в «Манчестер Юнайтед», а теперь напоминает о себе только разбитой машиной рядом с базой клуба. Последнюю игру в АПЛ Ромеро отыграл еще в сезоне-2017/18, хотя все еще принадлежит «МЮ».

У аргентинца Херонимо Рульи другая, но тоже не самая приятная карьерная история. К 27 годам он засветился в пяти высших лигах и в пяти клубах. В его карьере есть упоминание о трансфере в «Манчестер Сити» и пять сезонов в основе «Сосьедада» – одного из середняков Примеры. На международном уровне Рульи уже сыграл за сборную Аргентины.

Парень с такой биографией в этом сезоне неожиданно оказался во Франции. «Монпелье» арендовал его у «Сосьедада» с правом выкупа за 10 миллионов евро. Рульи засветился в матче Кубка Франции, где его «Монпелье» играл с «Бельфором» из четвертого дивизиона. В дополнительное время Рульи получил красную карточку, а «Монпелье» проиграл матч по пенальти.

Эмоции Херонимо Рульи, когда его удалили в матче Кубка Франции.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Вся карьера Рульи – трансферы по странным схемам

Рульи начинал карьеру по схеме любого талантливого вратаря из Аргентины. Уже в 20 лет он заиграл в основе «Эстудиантеса», когда воспользовался травмой конкурента из основы. В 2014 году Рульи получил главную личную награду в карьере – Ubaldo Fillol Award. Ее вручают вратарям из Аргентины с лучшим соотношением матчей и пропущенных мячей. Рульи в том сезоне пропустил 11 голов за 19 матчей.

В том же 2014-м Рульи согласился на переход в «Депортиво Мальдонадо». Это клуб из второго уругвайского дивизиона, который идеально зарабатывает на талантливых игроках. Факт для осмысления: «Депортиво Мальдонадо» провел во втором дивизионе 14 лет, но за это время через его состав прошли Хонатан Кальери, Виллиан Хосе, Херонимо Рульи и еще несколько игроков из топ-5 лиг.

«Депортиво Мальдонадо» всегда работает по одинаковой схеме. За талантливого игрока из местных чемпионатов платят пару миллионов, а потом раскручивают этого игрока через платные аренды. Так Хонатан Кальери сменил уже пять разных команд, но по-прежнему принадлежит «Депортиво». Вот и Херонимо Рульи ушел в «Депортиво» за 3,5 миллиона евро, сыграл в Уругвае ноль матчей, но сразу попал на двухлетнюю аренду в «Сосьедад».

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из-за качественной игры в «Сосьедаде» Рульи получил вызов в сборную Аргентины на Олимпиаду-2016. Там он запомнился пропущенным голом в матче против Португалии – мяч пролетел у Рульи между ног. Даже такая ошибка не помешала Рульи попасть в новую трансферную схему. Он по-прежнему играл в «Сосьедаде», но с лета 2016-го принадлежал «Манчестер Сити». И это куда хуже запутанных схем с арендами от «Депортиво Мальдонадо».

«Манчестер Сити» выкупил Рульи у «Депортиво Мальдонадо» за 4,7 миллиона евро, сдал в аренду «Сосьедаду», а через полгода продал ему же за 7 миллионов. Рульи очень хотел Пеп Гвардиола, а сам вратарь совсем не желал сидеть в запасе. Вместо «Сосьедада» он мог перейти в «Наполи», но все-таки остался в привычном клубе Примере. Дальше – магия дополнительных соглашений из материала Mundo Deportivo. Выдержки публиковал Sport Witness.

Херонимо Рульи заключил контракт с «Сосьедадом» до 2022 года, но «Манчестер Сити» включил в сделку пункт о 30% со следующей продажи. Эту оговорку в трансферном соглашении «Сосьедад» может выкупить – надо платить по миллиону евро каждый год (2019, 2020, 2021). В это же время у «Ман Сити» действует пункт об обратном выкупе Рульи. Изначально он составлял 14 миллионов евро, но к 2021 году вырастет до 18 миллионов.

Новый переход – новая путаница

Рульи только дважды за всю карьеру получал серьезные травмы. Первый был еще в 2014-м, когда он пропустил 10 матчей. Вторая травма случилась в самый неподходящий момент. В феврале 2018-го Рульи повредил крестообразную связку, вылетел на девять матчей, а потом вернулся уже не в той форме. С весны 2018-го Рульи часто ошибался, что перенеслось и на следующий сезон.

Так его команда потеряла очки в играх с «Барселоной» и «Райо Вальекано», а Рульи пришлось публично оправдываться. «Я поменяю свист фанатов на аплодисменты. Это именно та цель, которая есть в моей голове. Благодарен тем фанатам, которые меня поддерживают. Внутри меня все нормально. Я сохраняю спокойствие и хочу вернуть веру тренера», – рассказывал Рульи.

В сезоне-2018/19 Рульи сыграл в Примере только 27 матчей, хотя никаких травм уже не получал. «Реал Сосьедад» в итоге занял девятое место, а летом пошел на реформы в составе. Так Рульи и отправили в аренду в «Монпелье», где он заменил ушедшего в «Монако» Лекомта. Рульи стал первым голкипером не из Франции за всю историю «Монпелье», а команда с ним даже борется за еврокубки (пока четвертая).

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Реал Сосьедад» заменил Рульи 24-летним вратарем Алексом Ремиро. До этого в карьере Ремиро был только один полноценный сезон в Сегунде за «Уэску». За 21 матч (Ремиро сыграл 14) «Сосьедад» набрал 34 очка и пока идет шестым в таблице. Но с вратарской игрой все не так однозначно – по статистике ожидаемых голов «Сосьедаду» прогнозировали 24 мяча, а он пропустил 28. В прошлом сезоне показатели были обратные (пропустили 46, должны – 48).

У самого Рульи все нормально. С ним «Монпелье» идет в числе лидеров по надежности обороны, а вратарь играет в основе почти все матчи (пропустил только один). Только по карьерным перспективам снова много неопределенности. Во Франции пишут, что Рульи может стать первым номером «Монпелье» на много лет вперед. В реальности еще предстоит разбор с летним правом выкупа и теми дополнительными соглашениями между «Сосьедадом» и «Ман Сити».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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