Мы нашли вратаря, чья карьера – сплошь странные трансферы. То улетит в деревню Уругвая, то уйдет из «Ман Сити» по сложной схеме
Так уж получается, что аргентинские вратари обычно страдают от недооценки способности. Посмотрите на примере Серхио Ромеро. Он был основным кипером сборной, попал в «Манчестер Юнайтед», а теперь напоминает о себе только разбитой машиной рядом с базой клуба. Последнюю игру в АПЛ Ромеро отыграл еще в сезоне-2017/18, хотя все еще принадлежит «МЮ».
У аргентинца Херонимо Рульи другая, но тоже не самая приятная карьерная история. К 27 годам он засветился в пяти высших лигах и в пяти клубах. В его карьере есть упоминание о трансфере в «Манчестер Сити» и пять сезонов в основе «Сосьедада» – одного из середняков Примеры. На международном уровне Рульи уже сыграл за сборную Аргентины.
Парень с такой биографией в этом сезоне неожиданно оказался во Франции. «Монпелье» арендовал его у «Сосьедада» с правом выкупа за 10 миллионов евро. Рульи засветился в матче Кубка Франции, где его «Монпелье» играл с «Бельфором» из четвертого дивизиона. В дополнительное время Рульи получил красную карточку, а «Монпелье» проиграл матч по пенальти.
Вся карьера Рульи – трансферы по странным схемам
Рульи начинал карьеру по схеме любого талантливого вратаря из Аргентины. Уже в 20 лет он заиграл в основе «Эстудиантеса», когда воспользовался травмой конкурента из основы. В 2014 году Рульи получил главную личную награду в карьере – Ubaldo Fillol Award. Ее вручают вратарям из Аргентины с лучшим соотношением матчей и пропущенных мячей. Рульи в том сезоне пропустил 11 голов за 19 матчей.
В том же 2014-м Рульи согласился на переход в «Депортиво Мальдонадо». Это клуб из второго уругвайского дивизиона, который идеально зарабатывает на талантливых игроках. Факт для осмысления: «Депортиво Мальдонадо» провел во втором дивизионе 14 лет, но за это время через его состав прошли Хонатан Кальери, Виллиан Хосе, Херонимо Рульи и еще несколько игроков из топ-5 лиг.
«Депортиво Мальдонадо» всегда работает по одинаковой схеме. За талантливого игрока из местных чемпионатов платят пару миллионов, а потом раскручивают этого игрока через платные аренды. Так Хонатан Кальери сменил уже пять разных команд, но по-прежнему принадлежит «Депортиво». Вот и Херонимо Рульи ушел в «Депортиво» за 3,5 миллиона евро, сыграл в Уругвае ноль матчей, но сразу попал на двухлетнюю аренду в «Сосьедад».
Из-за качественной игры в «Сосьедаде» Рульи получил вызов в сборную Аргентины на Олимпиаду-2016. Там он запомнился пропущенным голом в матче против Португалии – мяч пролетел у Рульи между ног. Даже такая ошибка не помешала Рульи попасть в новую трансферную схему. Он по-прежнему играл в «Сосьедаде», но с лета 2016-го принадлежал «Манчестер Сити». И это куда хуже запутанных схем с арендами от «Депортиво Мальдонадо».
«Манчестер Сити» выкупил Рульи у «Депортиво Мальдонадо» за 4,7 миллиона евро, сдал в аренду «Сосьедаду», а через полгода продал ему же за 7 миллионов. Рульи очень хотел Пеп Гвардиола, а сам вратарь совсем не желал сидеть в запасе. Вместо «Сосьедада» он мог перейти в «Наполи», но все-таки остался в привычном клубе Примере. Дальше – магия дополнительных соглашений из материала Mundo Deportivo. Выдержки публиковал Sport Witness.
Херонимо Рульи заключил контракт с «Сосьедадом» до 2022 года, но «Манчестер Сити» включил в сделку пункт о 30% со следующей продажи. Эту оговорку в трансферном соглашении «Сосьедад» может выкупить – надо платить по миллиону евро каждый год (2019, 2020, 2021). В это же время у «Ман Сити» действует пункт об обратном выкупе Рульи. Изначально он составлял 14 миллионов евро, но к 2021 году вырастет до 18 миллионов.
Новый переход – новая путаница
Рульи только дважды за всю карьеру получал серьезные травмы. Первый был еще в 2014-м, когда он пропустил 10 матчей. Вторая травма случилась в самый неподходящий момент. В феврале 2018-го Рульи повредил крестообразную связку, вылетел на девять матчей, а потом вернулся уже не в той форме. С весны 2018-го Рульи часто ошибался, что перенеслось и на следующий сезон.
Так его команда потеряла очки в играх с «Барселоной» и «Райо Вальекано», а Рульи пришлось публично оправдываться. «Я поменяю свист фанатов на аплодисменты. Это именно та цель, которая есть в моей голове. Благодарен тем фанатам, которые меня поддерживают. Внутри меня все нормально. Я сохраняю спокойствие и хочу вернуть веру тренера», – рассказывал Рульи.
В сезоне-2018/19 Рульи сыграл в Примере только 27 матчей, хотя никаких травм уже не получал. «Реал Сосьедад» в итоге занял девятое место, а летом пошел на реформы в составе. Так Рульи и отправили в аренду в «Монпелье», где он заменил ушедшего в «Монако» Лекомта. Рульи стал первым голкипером не из Франции за всю историю «Монпелье», а команда с ним даже борется за еврокубки (пока четвертая).
«Реал Сосьедад» заменил Рульи 24-летним вратарем Алексом Ремиро. До этого в карьере Ремиро был только один полноценный сезон в Сегунде за «Уэску». За 21 матч (Ремиро сыграл 14) «Сосьедад» набрал 34 очка и пока идет шестым в таблице. Но с вратарской игрой все не так однозначно – по статистике ожидаемых голов «Сосьедаду» прогнозировали 24 мяча, а он пропустил 28. В прошлом сезоне показатели были обратные (пропустили 46, должны – 48).
У самого Рульи все нормально. С ним «Монпелье» идет в числе лидеров по надежности обороны, а вратарь играет в основе почти все матчи (пропустил только один). Только по карьерным перспективам снова много неопределенности. Во Франции пишут, что Рульи может стать первым номером «Монпелье» на много лет вперед. В реальности еще предстоит разбор с летним правом выкупа и теми дополнительными соглашениями между «Сосьедадом» и «Ман Сити».