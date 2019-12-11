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#Боруссия М #Футбол #Бундеслига #Бавария #Янн Зоммер

«Боруссия» М отыгрывает сейв своего вратаря (одним пальцем!) в соцсетях через пульт, будильник и туалетную бумагу

11 декабря 2019, 19:23

В прошлом туре «Менхенгладбах» обыграл «Баварию» (2:1) и вышел на первое место в Бундеслиге. Итоговый гол команда забила с пенальти уже в добавленное время, благодаря чему теперь опережает «Баварию» (7 место) на семь очков.

На 27-й минуте матча вратарь «Менхенгладаха» Янн Зоммер вытащил мяч с самой линии ворот после удара Киммиха. Для определения гола пользовались системой определения взятия ворот – не хватило нескольких миллиметров.

Спасение Зоммера моментально стало мемом, и в итоге его обыграл даже официальный аккаунт клуба. Там сняли видео о том, в каких еще ситуациях Зоммер мог бы дотянуться до чего-то когда не хватает пары миллиметров.

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Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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