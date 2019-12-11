«Боруссия» М отыгрывает сейв своего вратаря (одним пальцем!) в соцсетях через пульт, будильник и туалетную бумагу

В прошлом туре «Менхенгладбах» обыграл «Баварию» (2:1) и вышел на первое место в Бундеслиге. Итоговый гол команда забила с пенальти уже в добавленное время, благодаря чему теперь опережает «Баварию» (7 место) на семь очков.

На 27-й минуте матча вратарь «Менхенгладаха» Янн Зоммер вытащил мяч с самой линии ворот после удара Киммиха. Для определения гола пользовались системой определения взятия ворот – не хватило нескольких миллиметров.