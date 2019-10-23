Как заморочиться с цветами в инстаграме и делать стиль на ровном месте – показывает французский «Ренн»
Инстаграм «Ренна» – один из самых стильных во французской Лиге 1. Несмотря на небольшое количество подписчиков (150 тысяч, у «ПСЖ» 25,2 миллионов), «Ренн» уже больше двух лет ведет страницу в очень узнаваемом стиле. Знакомьтесь, красный фильтр фотографий из инстаграмма «Ренна»:
Фишка стиля «Ренна» – на фотографиях обесцвечиваются все цвета, кроме красного, традиционного цвета клуба. Такой стиль «Ренн» начал использовать еще в 2016 году, когда выложил командную фотографию в похожем стиле.
Почти все фотографии дальше шли вперемешку: там были как обычные цветные фотографии, так и уже обработанные. Летом 2017-го «Ренн» выложил последнюю цветную фотографию.
Именно с 2017 года, когда стиль стал официальным, мониторинговый сервис SocialBlade зафиксировал рост подписчиков инстаграма «Ренна». Тактика сработала.