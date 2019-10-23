Как заморочиться с цветами в инстаграме и делать стиль на ровном месте – показывает французский «Ренн»

Инстаграм «Ренна» – один из самых стильных во французской Лиге 1. Несмотря на небольшое количество подписчиков (150 тысяч, у «ПСЖ» 25,2 миллионов), «Ренн» уже больше двух лет ведет страницу в очень узнаваемом стиле. Знакомьтесь, красный фильтр фотографий из инстаграмма «Ренна»: