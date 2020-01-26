Вратарь оскорблял «МЮ» перед матчем. И пропустил от него 6 голов

«МЮ» забил «Транмеру» шесть голов в Кубке Англии. Пять мячей влетели еще в первом тайме, а половину от общего числа вообще забили защитники. Отметился даже Фил Джонс, который сейчас почти не играет и замечается только из-за мемов. Джесси Лингард отличился голом впервые за год. Так «МЮ» прервал неудачную серию матчей и ответил разгромным результатом вратарю «Транмера» Скотту Дэвису.

Перед игрой Дэвис наехал на «МЮ» в интервью английским СМИ. Вот его слова за день до матча: «Игроки «Манчестер Юнайтед» свысока смотрели на соседей. Да, я про «Ман Сити». Сейчас все изменилось: теперь не только «Сити», но и остальные клубы свысока смотрят на «Манчестер Юнайтед». Если завтра я и команда сделаем еще один день их жизни ужасным, то все здорово».

Семья Дэвиса поддерживала «Манчестер Сити», что передалось и ему. В другом интервью Дэвис вообще пообещал выйти на игру в голубых трусах, хотя на официальном сайте «Транмера» уважительно выступал со стороны капитана: «Эти события значат для вас целый мир, и именно поэтому мы так усердно работаем в эти моменты. Получаем те воспоминания, которые забираем на всю жизнь».

Твиттер Скотта Дэвиса – это бесконечные ретвиты записей аккаунтов «Транмера» и упоминания «Ман Сити»: