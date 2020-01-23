Ну почему «МЮ» не увольняет Сульшера? Мы спросили у экспертов

Василий Легейдо

Автор Eurosport.ru

«Боссы «МЮ» слишком часто принимают важные решения в неправильный момент, потому что боятся выставить себя идиотами. Происходит так, что они все равно выглядят глупо, но при этом загоняют клуб дальше в кризис. Так произошло в сезоне-2015/16: Ван Гала не уволили после восьми матчей без побед, зато без предупреждения отправили в отставку после выигранного Кубка Англии.

В 2018-м заключили новый контракт с Моуринью, но через несколько месяцев не поддержали его на рынке и вызвали срыв Жозе, который привел к увольнению. Надо было либо прощаться сразу после сезона без трофеев, либо идти до конца, а выбрали провальный путь компромиссов.

То же сейчас происходит с Сульшером. Можно уволить его и позвать Почеттино, который наверняка этого ждет, или купить пять-шесть новичков. Но уже понятно, что ни того, ни другого не произойдет, потому что Глейзеры через Вудворда держатся за миф о наследии, традициях и ДНК «МЮ» , которые Сульшер возродит многолетними кровью и потом, как Фергюсон в начале 1990-х.