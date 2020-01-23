Ну почему «МЮ» не увольняет Сульшера? Мы спросили у экспертов
У «Манчестер Юнайтед» после 24 туров 34 очка – так слабо на этой стадии клуба в XXI веке еще не выступал.
Статистика «МЮ» с момента, как Сульшер подписал долгосрочный контракт:
- 11 побед,
- 9 ничьих,
- 12 поражений.
Цифры типичного середняка. Фанаты «МЮ» в ярости и хотят каких-то изменений. Но клуб не планирует увольнять Сульшера. У нас вопрос – почему.
Мы задали его экспертам по «МЮ». Людям из спортивных медиа, авторам тематических блогов, комментатору. Их всех объединяет одного – гибельная (в этом сезоне) любовь к «Манчестер Юнайтед».
Василий Легейдо
Автор Eurosport.ru
«Боссы «МЮ» слишком часто принимают важные решения в неправильный момент, потому что боятся выставить себя идиотами. Происходит так, что они все равно выглядят глупо, но при этом загоняют клуб дальше в кризис. Так произошло в сезоне-2015/16: Ван Гала не уволили после восьми матчей без побед, зато без предупреждения отправили в отставку после выигранного Кубка Англии.
В 2018-м заключили новый контракт с Моуринью, но через несколько месяцев не поддержали его на рынке и вызвали срыв Жозе, который привел к увольнению. Надо было либо прощаться сразу после сезона без трофеев, либо идти до конца, а выбрали провальный путь компромиссов.
То же сейчас происходит с Сульшером. Можно уволить его и позвать Почеттино, который наверняка этого ждет, или купить пять-шесть новичков. Но уже понятно, что ни того, ни другого не произойдет, потому что Глейзеры через Вудворда держатся за миф о наследии, традициях и ДНК «МЮ», которые Сульшер возродит многолетними кровью и потом, как Фергюсон в начале 1990-х.
Это закончится тем, что «Юнайтед» упустит Почеттино, но все равно уволит Сульшера, когда ситуация станет совсем унизительной. Это неизбежно, но американцы тянут, потому что боятся радикальных действий».
Александр Коренев
Главный редактор сайта о «Манчестер Юнайтед» Carrick.ru
«Чтобы сняли Сульшера, нужен ряд действительно провальных матчей, например, 5-6 поражений подряд. Чтобы критическая точка достигла максимума.
Многие скажут, что уже достигла, но это не так. [Исполнительный директор] Эдвард Вудворд не может уволить Сульшера пока команда оставляет шансы на топ-4 и участвует во всех турнирах. При том, что в команде травмированы на длительные сроки ключевые игроки: Погба, МакТоминей и Рэшфорд.
Вудворд не слепой, видит ситуацию в команде. Но при этом не было сделано ни одного трансфера в текущее окно. Оставляя Сульшера, Вудворд разделяет ответственность, пытаясь из последних сил придерживаться намеченного летом плана.
Кстати, здесь тонкий момент. После Кубка Англии, в эти выходные, грядет игра с «Манчестер Сити», где возможно еще одно поражение. Если этот отрезок «Юнайтед» проведет так же неудачно, то Вудворд может решиться на увольнение Сульшера.
Вы задаете неправильный вопрос. Вот верная формулировка: «Почему не увольняют Вудворда?»
Сменой тренера руководство может добиться лишь краткосрочного импульса, как это было в прошлом году после ухода Моуринью. Но учитывая катастрофическую ситуацию с составом, мне кажется, этого импульса не будет даже при условном Почеттино, поэтому снимать тренера сейчас нет никакого смысла. Нужно менять исполнительного директора и изменять структуру управления клубом».
Руслан Копылов
Автор Sports.ru и телеграм-канала «Буря в стакане»
«В октябре «Юнайтед» проиграл деревянному «Ньюкаслу» перед международным перерывом, и две недели все обсасывали Аллегри. А потом вышел Вудворд и всех заткнул:
«У нас сформировался очень молодой состав, но это состав с игроками и культурой, которые дают основание для дальнейшего роста».
С октября ситуация не изменилась: состав все так же молод, ему не хватает стабильности, надолго вылетели три ключевых игрока, при этом в плюс Сульшеру можно занести прогресс Фреда и внедрение Уильямса.
Вудворд в зимнее окно пока никого не купил, поэтому не может изменить свое мнение и требовать от Сульшера большего».
Александр Кузнецов
Автор телеграм-канала о «МЮ» United Thoughts
«Очевидно, новым Гвардиолой Сульшер не стал и вряд ли станет. Он неплохо готовится к большим матчам, видит слабости топ-соперников и грамотно играет вторым номером. Но, как правильно отметил Слава Палагин, в АПЛ «Юнайтед» может играть без мяча только порядка десяти матчей в сезоне. Чтобы попасть в ЛЧ, нужно стабильно выигрывать остальные 28, с этим у Оле и компании явные проблемы.
И пускай травмы сильно влияют на результат, а Сульшер неплохо раскрывает некоторых футболистов (Рэшфорд, Марсьяль, Фред), с каждой неделей сомнений в кандидатуре Оле все больше. Я не вижу смысла увольнять его прямо сейчас, потому что это не вернет магическим образом Погба, Рэшфорда и Мактоминея в строй, а с лингардами-перейрами и пресловутому Гвардиоле было бы проблемно в топ-4 вползти, не говоря уже о реальных кандидатурах вроде Почеттино и Аллегри.
Возможно, Вудворд это понимает, поэтому забил на очередной всратый сезон и готовится менять Сульшера в мае. Всегда лучше начать с чистого листа, спокойно проведя трансферное окно предсезонку, чем врываться в самое пекло зимой и пытаться решить все проблемы разом.
Не думаю, что его пугают возможные имиджевые потери (четвертый уволенный тренер за семь сезонов) Таблоиды уже завели пластинку о переговорах с Почеттино. Если это правда, заминка с трансфером Бруну Фернандеша легко объяснима: Вудворд не уверен, что игрок пригодится следующему тренеру, и перестраховывается. «Возьмем недорого – ок, не возьмем – летом подумаем, кого еще взять».
Антон Хомюк
Автор Manutd.one и блога «По статистике»
«Сульшера не увольняют по двум причинам:
1) даже профанское руководство понимает, что состав (+травмы) сейчас не на топ-4.
2) пока есть хоть малейшее оправдание подобным результатам, его позиции будут крепки.
Болельщики уже давно не видят проблему в тренерах. А увольнение легенды клуба в случае, когда и руководство не сделало все, что могло – это может стать толчком к любым действиям болельщиков.
Стратегия развития команды у штаба норвежца, безусловно, есть. Но ощутимого прогресса в игре команды и отдельных игроков на видно. Если Сульшера до конца января не поддержат трансферами – его можно смело списывать (в мае так точно).
А если и трансферов и результатов не будет, и Сульшера оставят, то тут просто прямое наплевательское отношение к команде (не клубу) и к болельщикам».
Денис Алхазов
Комментатор Okko Sport
«Сульшер – это преемственность, это память о славных временах, это человек из семьи. И только потом уже тренер, поставивший отличную контратакующую игру. Он не отвечает требованиям современного футбола, он не менеджер для топ-клуба. Почему тогда он работает в «МЮ»?
Потому что «МЮ» не мыслит себя топ-клубом, а берет еще выше. У него нет докладчиков на основных маргетингово-экономически-спортивных (ну, вы поняли) форумах. Он не желает учиться, он считает, что учиться должны у него.
У этого клуба особый путь развития. Он почвенник. У «Реала» тоже особый путь, да. Но у них главная ценность – победы. У «МЮ» же ворох скреп вокруг побед».