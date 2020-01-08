«МЮ» получил 1:3 в дерби, но страшен не счет. Пропускать такие голы – позор для большого клуба

Первый полуфинал Кубка лиги, мощная вывеска – «МЮ» против «Ман Сити». «Юнайтед» при Сульшере – наверняка любимая команда букмекеров со своей безумной нестабильностью – победа на «Этихаде», проигрыш «Уотфорду», так весь сезон и лихорадит.

«Сити» меньше двух не забивает как раз со встречи против «МЮ» – там влетел только один мяч. В общем, от игры ждали непредсказуемости, а вышел банальный развал одной из команд. Легко догадаться и без счета, что случилось это с «МЮ».

Слово «провалил» про первый тайм тут подойдет слабо. «МЮ» просто опозорился. И опять же, дело не в громкости самих 0:3. Что «МЮ» позволял сопернику по дерби – это просто стыд.

Вначале «Сити» 15 минут катал мяч, а потом пальнул издалека и забил красиво. Перед Силвой – роскошная поляна, можно посмотреть, подработать, прицелиться и ударить.