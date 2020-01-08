«МЮ» получил 1:3 в дерби, но страшен не счет. Пропускать такие голы – позор для большого клуба
Первый полуфинал Кубка лиги, мощная вывеска – «МЮ» против «Ман Сити». «Юнайтед» при Сульшере – наверняка любимая команда букмекеров со своей безумной нестабильностью – победа на «Этихаде», проигрыш «Уотфорду», так весь сезон и лихорадит.
«Сити» меньше двух не забивает как раз со встречи против «МЮ» – там влетел только один мяч. В общем, от игры ждали непредсказуемости, а вышел банальный развал одной из команд. Легко догадаться и без счета, что случилось это с «МЮ».
Слово «провалил» про первый тайм тут подойдет слабо. «МЮ» просто опозорился. И опять же, дело не в громкости самих 0:3. Что «МЮ» позволял сопернику по дерби – это просто стыд.
Вначале «Сити» 15 минут катал мяч, а потом пальнул издалека и забил красиво. Перед Силвой – роскошная поляна, можно посмотреть, подработать, прицелиться и ударить.
Что португалец и сделал из-под разгуливающего рядом Фреда – 0:1. Выбрасываться на Силву тоже никто не стал. Пусть себе бьет.
Дальше снова неторопливый футбол и вдруг внезапное ускорение, к которому игроки «МЮ» никак не были готовы. Уокер ускорился, прострелил, а там Стерлинг с километром свободного пространства.
С ударом игроки «МЮ» справились, но Стерлинг успел нанести еще и второй, который, надо же, накрыл Фил Джонс. В самый последний момент.
0:2 пришло из очень легкой для топ-клуба вроде «Сити» ситуации. Урок с первым голом Силвы никто не усвоил – держать его не стали. Ну правда, не будет же он бить с центра поля?
Силва и не бил, просто очень спокойно запустил в прорыв Мареза, которому проиграл позицию Линделеф. Швед ошибся еще и за мгновение до этого, выбив мяч как раз на соперника.
Третий гол – очередной праздник свободного пространства. Из центра в контратаку вырываются четыре игрока «Сити» на троих у «МЮ», за кадром на своей половине – никого кроме вратаря.
Атака модернизируются в «три в два» – Уильямс упал и выключился из эпизода. Оставлять Джонса против Де Брюйне – так себе идея, что бельгиец и подтвердил – легко убрал защитника на замахе и сильно прострелил в Перейру – автогол.
Сам факт автогола неважен – замкнул бы Стерлинг. Поражает другое – что в позиционных атаках, что в контратаках любое ускорение «Сити» – неразрешимая задача для игроков «МЮ». Они оставляют гигантские зоны (Фред), они спотыкаются (Линделеф), они устраняются с любого финта (Джонс), они фактически вообще не успевают (вся команда).
Поплывший «МЮ» под конец тайма чуть не получил 0:5 – Стерлинг отчаянно не забивал легкие моменты. Но тут уже даже завершающая фаза не так интересна – что нового мы там увидим? А как очередная атака «Сити» развивалась – показательно.
У Мареза – масса вариантов. 1) на ход направо Де Брюйне; 2) на ход налево Стерлингу; 3) сделать рывок самому, благо устранить Джонса не так сложно. Алжирец сыграл через бельгийца.
Ясно, что ни помешать отдать пас Марезу, ни заблокировать прострел Де Брюйне, ни опередить Стерлинга никто из игроков «МЮ» не сумел. Гол бы не засчитали – Стерлинг залез в офсайд, но сути это не меняет, за игроками «Сити» не успел никто. И списывать на шок от крупного счета тоже глупо – «МЮ» и при 0:0 оставлял гигантские зоны.
Все скрины выше – голевые ситуации, но таких историй с очень большим количеством свободного пространства по ходу первого тайма было очень много. Просто соперник взрывался далеко не всегда. Но даже при нескольких ускорениях создал хозяевам массу проблем.
Ничего не изменил и гол Рэшфорда во втором тайме. «МЮ» проиграл 1:3, но заслужил именно разгром. Так играть в дерби с «Сити» – преступление перед болельщиками. Они многого натерпелись за последние годы, и в Англии есть команды объективно классом выше «МЮ». Но такую неготовность своих игроков в таких матчах прощать сложно. Каким бы легендарным ни был их нынешний тренер.