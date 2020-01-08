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#Манчестер Юнайтед #Футбол #Манчестер Сити #Кубок лиги (Англия)

«МЮ» получил 1:3 в дерби, но страшен не счет. Пропускать такие голы – позор для большого клуба

08 января, 00:59

www.imago-images.de / Global Look Press

Первый полуфинал Кубка лиги, мощная вывеска – «МЮ» против «Ман Сити». «Юнайтед» при Сульшере – наверняка любимая команда букмекеров со своей безумной нестабильностью – победа на «Этихаде», проигрыш «Уотфорду», так весь сезон и лихорадит.

«Сити» меньше двух не забивает как раз со встречи против «МЮ» – там влетел только один мяч. В общем, от игры ждали непредсказуемости, а вышел банальный развал одной из команд. Легко догадаться и без счета, что случилось это с «МЮ».

Слово «провалил» про первый тайм тут подойдет слабо. «МЮ» просто опозорился. И опять же, дело не в громкости самих 0:3. Что «МЮ» позволял сопернику по дерби – это просто стыд.

Вначале «Сити» 15 минут катал мяч, а потом пальнул издалека и забил красиво. Перед Силвой – роскошная поляна, можно посмотреть, подработать, прицелиться и ударить.

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

Что португалец и сделал из-под разгуливающего рядом Фреда – 0:1. Выбрасываться на Силву тоже никто не стал. Пусть себе бьет.

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

Дальше снова неторопливый футбол и вдруг внезапное ускорение, к которому игроки «МЮ» никак не были готовы. Уокер ускорился, прострелил, а там Стерлинг с километром свободного пространства.

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

С ударом игроки «МЮ» справились, но Стерлинг успел нанести еще и второй, который, надо же, накрыл Фил Джонс. В самый последний момент.

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

0:2 пришло из очень легкой для топ-клуба вроде «Сити» ситуации. Урок с первым голом Силвы никто не усвоил – держать его не стали. Ну правда, не будет же он бить с центра поля?

Силва и не бил, просто очень спокойно запустил в прорыв Мареза, которому проиграл позицию Линделеф. Швед ошибся еще и за мгновение до этого, выбив мяч как раз на соперника.

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

Третий гол – очередной праздник свободного пространства. Из центра в контратаку вырываются четыре игрока «Сити» на троих у «МЮ», за кадром на своей половине – никого кроме вратаря.

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

Атака модернизируются в «три в два» – Уильямс упал и выключился из эпизода. Оставлять Джонса против Де Брюйне – так себе идея, что бельгиец и подтвердил – легко убрал защитника на замахе и сильно прострелил в Перейру – автогол.

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

Сам факт автогола неважен – замкнул бы Стерлинг. Поражает другое – что в позиционных атаках, что в контратаках любое ускорение «Сити» – неразрешимая задача для игроков «МЮ». Они оставляют гигантские зоны (Фред), они спотыкаются (Линделеф), они устраняются с любого финта (Джонс), они фактически вообще не успевают (вся команда).

Поплывший «МЮ» под конец тайма чуть не получил 0:5 – Стерлинг отчаянно не забивал легкие моменты. Но тут уже даже завершающая фаза не так интересна – что нового мы там увидим? А как очередная атака «Сити» развивалась – показательно.

У Мареза – масса вариантов. 1) на ход направо Де Брюйне; 2) на ход налево Стерлингу; 3) сделать рывок самому, благо устранить Джонса не так сложно. Алжирец сыграл через бельгийца.

Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»

Ясно, что ни помешать отдать пас Марезу, ни заблокировать прострел Де Брюйне, ни опередить Стерлинга никто из игроков «МЮ» не сумел. Гол бы не засчитали – Стерлинг залез в офсайд, но сути это не меняет, за игроками «Сити» не успел никто. И списывать на шок от крупного счета тоже глупо – «МЮ» и при 0:0 оставлял гигантские зоны.

Все скрины выше – голевые ситуации, но таких историй с очень большим количеством свободного пространства по ходу первого тайма было очень много. Просто соперник взрывался далеко не всегда. Но даже при нескольких ускорениях создал хозяевам массу проблем.

Ничего не изменил и гол Рэшфорда во втором тайме. «МЮ» проиграл 1:3, но заслужил именно разгром. Так играть в дерби с «Сити» – преступление перед болельщиками. Они многого натерпелись за последние годы, и в Англии есть команды объективно классом выше «МЮ». Но такую неготовность своих игроков в таких матчах прощать сложно. Каким бы легендарным ни был их нынешний тренер.

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