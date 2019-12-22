Фатальные ошибки киперов «МЮ» и «Тоттенхэма»: Гассанига чуть не убил Алонсо, Де Хеа пропустил между рук
18-й тур в АПЛ в воскресенье закрывали матчи «Уотфорд» – «МЮ» и «Тоттенхэм» – «Челси». Матч «Вест Хэм» – «Ливерпуль» состоится позже из-за участия ливерпульцев в клубном ЧМ.
«Уотфорд» выиграл 2:0 у «МЮ», а победный гол забил Сарр. Форвард «Уотфорда» наносил удар с близкого расстояния, но мяч летел слабо. Голкипер «МЮ» с ним не справился, пропустив мяч между рук.
Всего с начала прошлого сезона у испанца уже шесть ошибок, которые привели к голу. Это худший результат среди футболистов АПЛ за это время.
Журналисты Sky Sports запечатлели реакцию Гари Невилла (экс-игрок «МЮ») и Жозе Моуринью (экс-тренер клуба) на этот момент.
В соцсетях посмеялись: как выглядят перчатки Де Хеа.
Чуть позже Моуринью уже наблюдал за тем, как голкипер его команды привозит мяч в свои ворота. В игре с «Челси» вратарь «Тоттенхэма» Пауло Гассанига вышел на перехват и каратистским приемом срубил Маркоса Алонсо. Пенальти, 0:2.
В интернете прыжок Гассаниги сравнили с реслингом.
Гассанига играет в «Тоттенхэме» вместо травмированного Уго Льориса. В этом сезоне у него уже было несколько ошибок – не отреагировал на навес с острого угла, и мяч влетел в ворота в игре с «Шеффилдом», а на «Олд Траффорд» пропустил мяч под собой после удара Рэшфорда.