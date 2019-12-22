Фатальные ошибки киперов «МЮ» и «Тоттенхэма»: Гассанига чуть не убил Алонсо, Де Хеа пропустил между рук

18-й тур в АПЛ в воскресенье закрывали матчи «Уотфорд» – «МЮ» и «Тоттенхэм» – «Челси». Матч «Вест Хэм» – «Ливерпуль» состоится позже из-за участия ливерпульцев в клубном ЧМ.

«Уотфорд» выиграл 2:0 у «МЮ», а победный гол забил Сарр. Форвард «Уотфорда» наносил удар с близкого расстояния, но мяч летел слабо. Голкипер «МЮ» с ним не справился, пропустив мяч между рук.

Всего с начала прошлого сезона у испанца уже шесть ошибок, которые привели к голу. Это худший результат среди футболистов АПЛ за это время.

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