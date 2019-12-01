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#Дэвид Мартин #Футбол #АПЛ #Челси #Вест Хэм

Вратарь «Вест Хэма» дебютировал за клуб в 33 года, а потом плакал на трибунах вместе с папой

01 декабря 2019, 00:50
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

«Вест Хэм» не выигрывал во всех турнирах с 22 сентября – без побед набралось сразу восемь матчей. К этому добавились травмы основных вратарей и угроза увольнения для главного тренера. О матче с «Челси» говорили через историю Лэмпарда (начинал карьеру в «Вест Хэме», потом играл в «Челси»), а нужно было вспомнить про Дэвида Мартина.

Голкиперу Мартину 33 года. Игра с «Челси» оказалась для него дебютной в «Вест Хэме» – клубе, где Мартин был еще в академии. В карьере он залетал в «Ливерпуль», получал аренду в «Лестер», но остальное время провел в запасе неизвестных клубов из низших дивизионов. Только в команде «Милтон Кейнс Донс» Мартин несколько лет назад играл в основе.

Дальше был резерв «Миллуола» и переход в «Вест Хэм» на роль третьего вратаря. Если бы не травмы, шанс сыграть в основе Мартин никогда бы не получил. Зато сейчас его история – символ и пример для многих. Отец вратаря «Вест Хэма» Элвин Мартин провел в команде 21 сезон на позиции защитника, а за игрой с «Челси» наблюдал с трибун. Вы уже знаете, чем это закончилось.

Финальный свисток. Дэвид Мартин упал на газон, пока все вокруг праздновали важную победу. Дальше Мартин поднялся с помощью партнеров, похлопал болельщикам, а потом пошел к ним на трибуну. Там он нашел отца и просто обнял его. Потом – бесконечные эмоции, слезы и поток большущего счастья. Теперь отец точно им гордится.

«Когда я увидел папу, мы оба были в слезах, поэтому мы почти не разговаривали. Но для него это фантастическое чувство. Он увидел мой дебют с клубом, что в котором сам играл 21 год. Дебютировать, сохранить воротами сухими, добиться победы с парнями – это фантастика», – рассказывал после матча сам Мартин. 

На секунду представьте уровень его напряжения. Мартину сообщили об игре в основе в середине недели. Он дебютировал в команде под давлением, на чужом стадионе, на уровне АПЛ, где никогда до этого не выходил. Теперь Мартин вошел во вкус и уже надеется, что его выпустят на поле и в следующем матче. С такой историей сразу забываются все проблемы с результатами.

Так менялись эмоции Мартина: здесь фото до, во время и после матча. 

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