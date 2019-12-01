Вратарь «Вест Хэма» дебютировал за клуб в 33 года, а потом плакал на трибунах вместе с папой

«Вест Хэм» не выигрывал во всех турнирах с 22 сентября – без побед набралось сразу восемь матчей. К этому добавились травмы основных вратарей и угроза увольнения для главного тренера. О матче с «Челси» говорили через историю Лэмпарда (начинал карьеру в «Вест Хэме», потом играл в «Челси»), а нужно было вспомнить про Дэвида Мартина.

Голкиперу Мартину 33 года. Игра с «Челси» оказалась для него дебютной в «Вест Хэме» – клубе, где Мартин был еще в академии. В карьере он залетал в «Ливерпуль», получал аренду в «Лестер», но остальное время провел в запасе неизвестных клубов из низших дивизионов. Только в команде «Милтон Кейнс Донс» Мартин несколько лет назад играл в основе.

Дальше был резерв «Миллуола» и переход в «Вест Хэм» на роль третьего вратаря. Если бы не травмы, шанс сыграть в основе Мартин никогда бы не получил. Зато сейчас его история – символ и пример для многих. Отец вратаря «Вест Хэма» Элвин Мартин провел в команде 21 сезон на позиции защитника, а за игрой с «Челси» наблюдал с трибун. Вы уже знаете, чем это закончилось.