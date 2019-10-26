Пулишич не играл в старте в АПЛ два месяца. Воспользовался первым шансом и положил хет-трик

Пребывание Кристиана Пулишича в «Челси» до сегодняшнего дня у многих вызывало вопросы. В последний раз Лэмпард доверил ему место в стартовом составе на матч АПЛ в конце августа – тогда «Челси» сыграл вничью с «Шеффилдом». Дальше Пулишич почему-то отсидел три матча Премьер-лиги в запасе и вышел в двух на замену (1 голевая передача).

В Лиге чемпионов ситуация аналогичная. Игра с «Валенсией» – запас. Встреча с «Аякс» – голевая передача на Мишу Батшуай. Везло Пулишичу только в Кубке Лиги: там Лэмпард выпустил его на матч с «Гримбси», и Пулишич отдал результативный пас.

Игра с «Бернли» в АПЛ стала первой для Пулишича в старте с конца августа, и полузащитник полностью оправдал доверие – хет-трик и помощь в победе со счетом 4:2.