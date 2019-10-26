Пулишич не играл в старте в АПЛ два месяца. Воспользовался первым шансом и положил хет-трик
Пребывание Кристиана Пулишича в «Челси» до сегодняшнего дня у многих вызывало вопросы. В последний раз Лэмпард доверил ему место в стартовом составе на матч АПЛ в конце августа – тогда «Челси» сыграл вничью с «Шеффилдом». Дальше Пулишич почему-то отсидел три матча Премьер-лиги в запасе и вышел в двух на замену (1 голевая передача).
В Лиге чемпионов ситуация аналогичная. Игра с «Валенсией» – запас. Встреча с «Аякс» – голевая передача на Мишу Батшуай. Везло Пулишичу только в Кубке Лиги: там Лэмпард выпустил его на матч с «Гримбси», и Пулишич отдал результативный пас.
Игра с «Бернли» в АПЛ стала первой для Пулишича в старте с конца августа, и полузащитник полностью оправдал доверие – хет-трик и помощь в победе со счетом 4:2.
Почему Пулишич так долго не играл?
В течение почти двух месяцев у Лэмпарда неоднократно спрашивали о том, когда же Пулишич появится в старте. Странно, но ни разу не прозвучал внятный ответ (хотя после одной фразы Лэмпарда показалось, что он не очень доволен формой игрока).
Так Лэмпард сказал в сентябре (после матча с «Ливерпулем»): «Пулишич провел несколько матчей. Сейчас в состав вернулся Виллиан, который демонстрирует хорошую игру. Сегодня выбор пал на Мэйсона Маунта, который действовал высоко, поскольку нам было необходимо обеспечить плотность в полузащите. Этой мой выбор на конкретную встречу, но Пулишич обязательно получит еще много игрового времени».
А так Лэмпард прокомментировал непопадание Пулишича в стартовый состав в начале октября: «Это игрок высокого уровня. Я поговорил с ним за два дня до игры c «Гримсби» и очень четко рассказал о наших стандартах. Нужно было дать понять ему, что он переехал в другую страну, другую лигу. Он столь же молод, как и все молодые игроки, о которых мы продолжаем говорить. Ему только что исполнился 21 год. Поэтому думаю, что, если кого-то это слишком волнует, им следует успокоиться, потому что он провел в старте пять игр. Ему нужно работать, работать ежедневно, чтобы показать команде, что он заслуживает играть».
Сам Пулишич в одном из своих интервью дал понять, что не очень доволен небольшим количеством игрового времени. «Разумеется, это сильно разочаровывает. Но я продолжу пахать, поскольку очень хочу играть.Лэмпард ничего не разъяснял, он сказал продолжать работать. Я должен лучше работать на тренировках и постараться вернуться в состав. Моя цель заключается в том, чтобы играть как можно больше. Я хочу на поле. Мне сейчас тяжело», – сказал Пулишич.
Как играл Пулишич, когда получал шанс?
Пулишич в «Челси» – классический фланговый полузащитник. По всем сыгранным ранее матча можно было подумать о том, что ключевой задачей для Пулишича был поиск партнеров для передач на забегание. Но в матче с «Бернли» Пулишич играл другую роль – завершение атак (дважды подкараулил ошибки соперников и забил после сольных проходов, один раз откликнулся на навес).
После победы «Челси» над «Ньюкаслом» (Пулишич вышел на 64-й минуте) колумнист Bleacher Report Гилл Кларк проанализировал игру полузащитника в системе Лэмпарда и сделал пару важных выводов:
1. Пулишич часто смещается в центр. Так он вместе с Хадсоном-Одои имели больше шансов нагрузить зону и отобрать там мяч, чтобы позже организовывать моменты для партнеров.
2. Еще одна важная задача для Пулишича в той встрече – прессинг Дубравки. Так он исключал развитие атак через свой фланг.
Корреспондент Goal Низаар Кинселла называет такую установку Лэмпарда крайне странной и необычной для Пулишича – по крайней мере в Дортмунде он не играл по такой тактике.
Интересна реакция Лэмпарда на три гола Пулишича в игре с «Бернли». На данный момент он – второй американский автор хет-трика в Премьер-лиге после Клинта Демпси. Но о том, оценил ли этот перфоманс Лэмпард мы узнаем через неделю (не берем в учет кубковый матч с «МЮ»), когда «Челси» опубликует состав на матч с «Уотфордом».