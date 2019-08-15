«Челси» три раза подряд проиграл Суперкубок УЕФА. Во всех играх участвовал Лэмпард
«Челси» влетел «Ливерпулю» (2:2, 4:5 пен) и проиграл не только трофей, но и еще один матч под руководством Фрэнка Лэмпарда. Старт его тренерской карьеры в АПЛ пока получается неудачным, хотя прогресс у команды есть. В матче за Суперкубок «Челси» смотрелся намного лучше, чем во время разгрома от «МЮ» (0:4).
Даже тогда Лэмпард говорил, что его «Челси» доминировал и мог получить от матча гораздо больше. Сейчас от Лэмпарда услышали похожие слова: «Думаю, мы выглядели сильнее. Сыграли роль невезение и плохое завершение атак, хотя я все равно горжусь командой. Не люблю проигрывать, но сегодня невезение было против нас. В остальном такая игра – хороший знак».
Лэмпард много рассуждал о роли Канте, хвалил Жоржиньо и Эмерсона, поддержал Абрахама из-за незабитого одиннадцатиметрового. В его словах не было только одного момента – объяснения собственной роли в проигранных Суперкубках. У «Челси» таких поражений набралось уже три подряд, а Лэмпард был на поле (или на бровке) во всех этих матчах.
2012 год. Лэмпард – капитан «Челси». В Суперкубке УЕФА команда участвовала в роли победителя Лиги чемпионов. Встретились с «Атлетико», который разгромно выиграл со счетом 4:1. Единственный гол в составе «Челси» забил Кэйхилл, Лэмпард отбегал все 90 минут. Кэйхилл мог быть на поле и в игре с «Ливерпулем», но летом его отпустили в «Кристал Пэлас». Похожая история и с Луисом – он в «Арсенале». Азар ушел в «Реал». Только Лэмпард из состава и остался.
2013 год. Лэмпард все еще с капитанской повязкой. Теперь команда попала в Суперкубок УЕФА из-за победы в Лиге Европы. Соперник – «Бавария». «Челси» дважды вел в счете, но пропустил от Хави Мартинеса на 121-й минуте. Били пенальти: Лэмпард свой удар реализовал, а Лукаку смазал. История сильно напоминает игру этого года, но сюжет развивался немного по-другому. Тогда «Челси» реально был ближе к победе.
2019 год. Лэмпард – главный тренер «Челси». Его назначили в межсезонье, когда Лэмпард получил опыт в «Дерби Каунти». По результату было все спорно: «Дерби» попал в плей-офф за выход в АПЛ, но там проиграл «Астон Вилле». В «Челси» Лэмпард попал не в самое лучшее время – сейчас клуб под трансферным баном. Продажа Азара еще больше ослабила клуб, но Лэмпарду успели заранее докупить Пулишича и договориться о выкупе Ковачича. Состав нормальный.
«Обожаю слушать все эти предсказания людей, которые ставят нас вне топ-4 к концу сезона. Нет ничего лучше, чем доказывать им, как они ошибаются», – бодро рассказывал Лэмпард после игры с «Юнайтед». 41 год ни один тренер «Челси» не проигрывал дебютный матч с разницей в четыре мяча. Никогда в истории клуба за этим не шло поражение в Суперкубке УЕФА. Но сезон еще только стартовал – ничего для Лэмпарда не потеряно.