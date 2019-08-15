«Челси» три раза подряд проиграл Суперкубок УЕФА. Во всех играх участвовал Лэмпард

«Челси» влетел «Ливерпулю» (2:2, 4:5 пен) и проиграл не только трофей, но и еще один матч под руководством Фрэнка Лэмпарда. Старт его тренерской карьеры в АПЛ пока получается неудачным, хотя прогресс у команды есть. В матче за Суперкубок «Челси» смотрелся намного лучше, чем во время разгрома от «МЮ» (0:4).

Даже тогда Лэмпард говорил, что его «Челси» доминировал и мог получить от матча гораздо больше. Сейчас от Лэмпарда услышали похожие слова: «Думаю, мы выглядели сильнее. Сыграли роль невезение и плохое завершение атак, хотя я все равно горжусь командой. Не люблю проигрывать, но сегодня невезение было против нас. В остальном такая игра – хороший знак».

Лэмпард много рассуждал о роли Канте, хвалил Жоржиньо и Эмерсона, поддержал Абрахама из-за незабитого одиннадцатиметрового. В его словах не было только одного момента – объяснения собственной роли в проигранных Суперкубках. У «Челси» таких поражений набралось уже три подряд, а Лэмпард был на поле (или на бровке) во всех этих матчах.