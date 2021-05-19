Фрэнк Лэмпард

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Футбол
«Эвертон» объявил о назначении Лэмпарда главным тренером. Он вернулся к работе в АПЛ спустя год
#Эвертон
Футбол
Лэмпард включен в Зал славы АПЛ. Теперь туда входят пять бывших игроков
#Фрэнк Лэмпард
Футбол
Тухель возглавил «Челси» и выразил уважение Лэмпарду
#Томас Тухель
Футбол
«Челси» уволил Фрэнка Лэмпарда
#Фрэнк Лэмпард
Футбол
Прогноз на матч «Челси» – «Краснодар»
#Лига чемпионов
Футбол
У «Челси» – 10 поражений, больше при Абрамовиче было только у Моуринью. Тогда клуб стал 10-м, сейчас – в зоне ЛЧ
#Челси
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Тухель – это Антилэмпард
#Томас Тухель
Лэмпарда сожрал менталитет «Челси». Он попал в ловушку единственного нетипичного года и сломался после
#Фрэнк Лэмпард
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
Терри чокнут на приметах и ритуалах. Мочился с Лэмпардом в один писсуар, верил в счастливые стельки, слушал только Usher
#Джон Терри
«Челси» и «МЮ» спорят из-за ВАР. За удар в пах не удалили, большой вопрос по голу
#АПЛ
За полгода без Лэмпарда «Дерби» скатился до нижней части таблицы, пьяных ДТП и финансового скандала
#Дерби Каунти
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