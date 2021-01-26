Томас Тухель
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Фрэнк Лэмпард
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#Томас Тухель #Фрэнк Лэмпард #Футбол #АПЛ #Челси

Тухель возглавил «Челси» и выразил уважение Лэмпарду

18 минут назад

Томас Тухель – официально новый тренер «Челси».

  • Контракт – на полтора года с возможностью продления.
  • Он проведен первую тренировку сразу же вечером после назначения.
  • Матч АПЛ против «Вулверхэмптона» станет для него первым во главе «Челси».

«Все мы относимся с огромным уважением к работе Фрэнка Лэмпарда и к наследию, которое он оставил в «Челси». В то же время, я не могу дождаться момента, когда встречусь с моей новой командой и буду участвовать в самом захватывающем чемпионате в мире. Я очень рад стать частью семьи «Челси» – ощущения невероятные!» – сказал Тухель после назначения.

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