Томас Тухель
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Фрэнк Лэмпард
Челси
Тухель возглавил «Челси» и выразил уважение Лэмпарду
18 минут назад
Томас Тухель – официально новый тренер «Челси».
- Контракт – на полтора года с возможностью продления.
- Он проведен первую тренировку сразу же вечером после назначения.
- Матч АПЛ против «Вулверхэмптона» станет для него первым во главе «Челси».
«Все мы относимся с огромным уважением к работе Фрэнка Лэмпарда и к наследию, которое он оставил в «Челси». В то же время, я не могу дождаться момента, когда встречусь с моей новой командой и буду участвовать в самом захватывающем чемпионате в мире. Я очень рад стать частью семьи «Челси» – ощущения невероятные!» – сказал Тухель после назначения.
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