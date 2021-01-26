Лэмпарда сожрал менталитет «Челси». Он попал в ловушку единственного нетипичного года и сломался после

Конте и Сарри давали «Челси» результат, но выматывали руководство и игроков. Оба конфликтовали из-за комплектации состава. У обоих команда разбивалась на тех, кто за тренера, и тех, кто за руководство. «Челси» долго работал в таком режиме, а в феврале 2019-го добавилась еще одна беда – бан на два трансферных окна.

Успокаивать и налаживать руководство позвало Лэмпарда. Абрамович лично убедил его и даже обещал два года работы вне зависимости от результатов. С момента прихода Абрамовича (2003 год) «Челси» всегда был заряжен только на результат. Приглашение Лэмпарда – заявка на отхождение от этого курса в пользу создания клубных традиций и объединения.

Руководство создавало новый для «Челси» образ тренера. Своего. Который проработает подольше (никто, кроме Моуринью, не был в клубе больше двух лет) и выправит репутацию.