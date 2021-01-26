Лэмпарда сожрал менталитет «Челси». Он попал в ловушку единственного нетипичного года и сломался после
Конте и Сарри давали «Челси» результат, но выматывали руководство и игроков. Оба конфликтовали из-за комплектации состава. У обоих команда разбивалась на тех, кто за тренера, и тех, кто за руководство. «Челси» долго работал в таком режиме, а в феврале 2019-го добавилась еще одна беда – бан на два трансферных окна.
Успокаивать и налаживать руководство позвало Лэмпарда. Абрамович лично убедил его и даже обещал два года работы вне зависимости от результатов. С момента прихода Абрамовича (2003 год) «Челси» всегда был заряжен только на результат. Приглашение Лэмпарда – заявка на отхождение от этого курса в пользу создания клубных традиций и объединения.
Руководство создавало новый для «Челси» образ тренера. Своего. Который проработает подольше (никто, кроме Моуринью, не был в клубе больше двух лет) и выправит репутацию.
В первом сезоне Лэмпард отлично справился: четвертое место в АПЛ, выход из группы ЛЧ, зрелищная игра, масштабное привлечение молодых игроков (первое в эпоху Абрамовича) и семейная атмосфера в команде – по крайней мере, она такой казалось со стороны.
Сезон закончился, трансферный бан истек. И голодный «Челси» сразу же закупился – на 247 миллионов. Спокойная работа Лэмпарда на этом закончилась – он получил перегруз состава и давление в виде дорогих игроков.
Оказывается, у него практически с начала были разногласия с Марией Грановской (директором «Челси»). Особенно в трансферных вопросах. Например, Грановская была на стороне Кепы, а Лэмпард требовал нового вратаря. Он хотел отпустить Алонсо, Рюдигера, Аспиликуэту и Томори – все остались. А его выбором из шести летних трансферов был только Чилуэлл.
И Лэмпард поплыл. Стал прагматичнее, хотя подбор игроков наоборот стал атакующим. Гибкость (подготовка к соперникам, изменения по ходу матчей) первого сезона испарилась – Лэмпард действовал предсказуемо. Дорогие новички не заиграли – у Вернера и Хаверца чуть ли не худшие отрезки в карьере. Результаты тоже ухудшились (но не намного).
Но Лэмпард уволен не только из-за результатов. Источники The Athletic (главное сейчас медиа планеты по силе инсайдов) рассказали, что в команде был раскол среди любимчиков и нелюбимчиков Лэмпарда. Один из источников внутри клуба: «Тренер разговаривал только с теми, кто ему нравился. Я знаю, что некоторые игроки, не попадавшие в состав, не общались с ним много месяцев». Другой источник: «Очень странно, что Лэмпард дистанцировался от своих игроков. Он совсем недавно сам был игроком и должен знать подход к ним».
«Челси» с 2004 года выплатил 110 миллионов уволенным тренерам – одному Конте досталось 26
Лэмпард дружил с молодыми. Они верили и любили его даже после провальных матчей. В том числе из-за этого в команда раскололось. «У него были сложные отношения со многими людьми, и он не всегда знал, кому можно доверять. Он разговаривал с одним человеком, но не знал, что о нем скажут потом. Это тяжелая и постоянная битва».
Подтверждение: половина игроков никак не отреагировала в соцсетях на уход Лэмпарда.
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Лэмпард – 13-й тренер, которого «Челси» уволил за последние 17 лет. И первый, чье увольнение прокомментировал Абрамович (поблагодарил, пожелал удачи). Кажется, сам Абрамович действительно хотел, чтобы Лэмпард проработал как можно дольше. Но ситуация накалилась настолько, что увольнение стало единственным выходом.
Такие истории внутри «Челси» – это уже система. Моуринью, Конте, Сарри – все были в условиях вечных разногласий с руководством. При каждом команда разбивалась на несколько лагерей.
Лэмпард попал в ровно такую же ситуацию. Несмотря на статус в клубе. Какие гарантии, что у следующего тренера не будет того же? Никаких. Кстати, из всех клубов Тухель уходил из-за ссор (иногда очень жестких) с руководством.
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