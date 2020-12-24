Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?

Кто следующий?

Понятно, что «ПСЖ» нужен большой тренер с именем. Опыт с Эмери показал, что команда не впустит человека, у которого авторитета меньше, чем у нее.

Из свободных есть четыре варианта: Почеттино, Аллегри, Сарри и Вальверде. Их можно поделить на две группы. Системные: Сарри и Почеттино. Гибкие и подстраивающиеся: Аллегри и Вальверде.

Капризному клубу с переизбытком звезд (а «ПСЖ» все еще такой) больше подходят гибкие тренеры – они выжмут максимум из состава, никого не обидят и с большей легкостью подстроятся под политику клуба.

Но для «ПСЖ» такие тренеры пройденный этап (Анчелотти, Блан), и они в третий раз подряд выбирают системного. Конечно, тут Почеттино лучший вариант. RMC Sport, L'Equipe и Фабрицио Романо подтвердили, что Почеттино и «ПСЖ» уже договорились.

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Почеттино – хороший вариант?

1. Многое зависит от отношений с Леонардо.

У Почеттино были очень близкие отношения с Леви (президент «Тоттенхэма»). Он часто подчеркивал, что одна из основ успеха клуба – их дружба. Но в последний год у них была напряженка – они по-разному видели стратегию развития и комплектации команды. Почеттино на пресс-конференциях и в интервью намекал, что клуб делает недостаточно, чтобы эволюционировать.

В «Эспаньоле» и «Саутгемптоне» Почеттино тоже акцентировал на отношениях с руководством. То, как они сработаются с Леонардо (спортдир «ПСЖ») – один из ключевых моментов.

2. Как игроки примут тренировки Почеттино? Они останутся такими же?

У Почеттино получалось в предыдущих клубах, потому что у него работал каждый футболист – и на износ. Главная сила команд Почеттино – животное физическое состояние игроков. На пике «Тоттенхэм» был несколько лет лучшим в АПЛ по пробегу и количеству рывков.

Мусса Дембеле даже ушел из «Тоттенхэма» из-за сверхнагрузок. А футболисты, работавшие с Почеттино, рассказывают, как умирали на предсезонках. Джек Корк: «Чтобы играть, как требует Почеттино, нужно иметь два сердца»; Бен Дэвис: «Я приезжаю в сборную Уэльса, рассказываю о том, сколько мы тренируемся, и мне просто не верят».