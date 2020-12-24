Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
Назначение Тухеля изначально было спорным. Но он хорошо справился
Тухель в хлам разругался с «Боруссией» и в мае 2018-го приехал в Париж. Назначение изначально казалось немного странным, учитывая стиль и характер Тухеля.
Он был бунтарем и помешанным на четко выстроенной игре. Сразу две вводные, не очень подходящие «ПСЖ». Потому что а) в «ПСЖ» тренер должен только тренировать б) у них слишком много звезд на поле, игра которых построена на свободе.
Что получилось: Тухель подстраивался под руководство и футболистов. Руководство и футболисты подстраивались под Тухеля. То есть стороны не отказались от своих взглядов, но пошли друг другу навстречу насколько смогли.
Проблема в том, что они изначально были далеки друг от друга. Поэтому встретились в полупозиции: с руководством была постоянная напряженка и пикировка в прессе; с игроками – то же самое. Но из-за силы (клуба, игроков, Тухеля) и превосходства в Лиге 1 получалось давать результат.
Тухель вывел команду на новый уровень – «ПСЖ» впервые в истории попал в финал ЛЧ. И прокачался сам. Скорее не как тренер, а как человек: стал более гибким и лояльным. После работы во Франции он еще более привлекательный для топ-клубов. Они будут знать, что Тухель силен не только в тактике и в работе с игроками, но и может подстраиваться под обстоятельства.
Для «ПСЖ» Тухель тоже важная ступень в эволюции. С ним клуб стал меньше тратить. И покупать не блестящих, а эффективных игроков. В этом больше заслуга руководства и спортивного директора, но Тухель явно сыграл роль в таком векторе.
Плюс команда узнала о прессинге и о том, что нужно работать всем вместе, чтобы побеждать. Мбаппе и Неймар стали более командными игроками, а большинство футболистов рассказывало, что у них никогда не было такого тактического учителя.
Кто следующий?
Понятно, что «ПСЖ» нужен большой тренер с именем. Опыт с Эмери показал, что команда не впустит человека, у которого авторитета меньше, чем у нее.
Из свободных есть четыре варианта: Почеттино, Аллегри, Сарри и Вальверде. Их можно поделить на две группы. Системные: Сарри и Почеттино. Гибкие и подстраивающиеся: Аллегри и Вальверде.
Капризному клубу с переизбытком звезд (а «ПСЖ» все еще такой) больше подходят гибкие тренеры – они выжмут максимум из состава, никого не обидят и с большей легкостью подстроятся под политику клуба.
Но для «ПСЖ» такие тренеры пройденный этап (Анчелотти, Блан), и они в третий раз подряд выбирают системного. Конечно, тут Почеттино лучший вариант. RMC Sport, L'Equipe и Фабрицио Романо подтвердили, что Почеттино и «ПСЖ» уже договорились.
Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
Почеттино – хороший вариант?
1. Многое зависит от отношений с Леонардо.
У Почеттино были очень близкие отношения с Леви (президент «Тоттенхэма»). Он часто подчеркивал, что одна из основ успеха клуба – их дружба. Но в последний год у них была напряженка – они по-разному видели стратегию развития и комплектации команды. Почеттино на пресс-конференциях и в интервью намекал, что клуб делает недостаточно, чтобы эволюционировать.
В «Эспаньоле» и «Саутгемптоне» Почеттино тоже акцентировал на отношениях с руководством. То, как они сработаются с Леонардо (спортдир «ПСЖ») – один из ключевых моментов.
2. Как игроки примут тренировки Почеттино? Они останутся такими же?
У Почеттино получалось в предыдущих клубах, потому что у него работал каждый футболист – и на износ. Главная сила команд Почеттино – животное физическое состояние игроков. На пике «Тоттенхэм» был несколько лет лучшим в АПЛ по пробегу и количеству рывков.
Мусса Дембеле даже ушел из «Тоттенхэма» из-за сверхнагрузок. А футболисты, работавшие с Почеттино, рассказывают, как умирали на предсезонках. Джек Корк: «Чтобы играть, как требует Почеттино, нужно иметь два сердца»; Бен Дэвис: «Я приезжаю в сборную Уэльса, рассказываю о том, сколько мы тренируемся, и мне просто не верят».
Мы не знаем, насколько жесткими были тренировки Тухеля и как их принимали футболисты. И не знаем, планирует ли Почеттино внедрять их в «ПСЖ». Но пока все клубы в его карьере прошли через это.
3. Почеттино будет опираться на систему, построенную на прессинге, или окончательно станет гибким тактиком?
Да, Почеттино системный тренер, который подстраивает команду под свой стиль. Но в этой категории он более гибкий, чем кажется. Когда «Тоттенхэм» постарел и устал (сезон-2018/19) Почеттино стал подстраиваться под обстоятельства.
Главный аспект его философии – прессинг – перестал быть ключевым. Во многих матчах команда откатывалась на свою половину, не встречая соперника высоко и интенсивно. Почеттино стал подстраиваться под соперника, а не играть от себя.
В том сезоне «Тоттенхэм» стал хуже в АПЛ, зато вышел в финал Лиги чемпионов. Почеттино показал: даже без своих догм он может выжимать из команды результат.
Учитывая опыт Эмери и Тухеля, кажется, в «ПСЖ» Почеттино придется работать так же, как и в сезоне-2018/19/. Единственная загвоздка: то были вынужденные меры и после него Поч хотел вернуть сверхпрессингующую игру.
***
Если отбросить умничество, то основной принцип работы Почеттино – создание крепкого коллектива, семьи. Он сам постоянно говорит об этом, его игроки подтверждают. А вот слова самого Поча из последнего интервью:
«Футбол – коллективная игра. В последние десять лет ситуация меняется не в лучшую сторону. Все становится более индивидуальным. Но футбол зарождался из коллективного духа. Вот почему мне нравится регби – из-за духа, который они сохраняют, почти любительского. Там, чтобы добиться успеха, самому большому игроку нужен самый маленький. Самому талантливому игроку, чтобы выполнить свою работу хорошо, нужен защитник, рабочий».