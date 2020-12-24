Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
«ПСЖ» организовал первое громкое (и не очень логичное) топ-увольнение в сезоне – выгнал Томаса Тухеля. Официально об этом еще не объявлено. Но об отставке Тухеля сообщили ведущие инсайдеры и медиа.
Смотрим, Ди Марцио:
Фабрицио Романо:
И главный инсайдер по немецкому футболу – Кристиан Фальк из Bild:
Увольнение Тухеля выглядит нелогично: в чемпионате все было под контролем, ситуация в команде отличная
Увольнение Томаса Тухеля выглядит спонтанным, и это можно доказать сразу несколькими моментами. Загибайте пальцы:
1. Стабильная ситуация в Лиге 1. Да, сейчас «ПСЖ» идет на третьем месте. Но отрыв от второй и первой строчек (на которых засели «Лилль» и «Лион») всего одно очко.
2. У «ПСЖ» все неплохо в Лиге чемпионов. В группе были «Лейпциг», «Манчестер Юнайтед» и «Истанбул». Результат «ПСЖ» на групповом этапе – первое место: равенство по очкам с «Лейпцигом» (по 12) и трехбалльный отрыв от «Юнайтед».
В плей-офф «ПСЖ» ждет «Барселона».
3. В прошлом сезоне в «ПСЖ» периодически вспыхивали конфликты. То Неймар опять распсихуется: заговорит о возвращении в «Барсу» и поругается с фанатами. То заистерит Кавани. То завозмущается даже преданный Вератти.
Забудьте. Жесткий Тухель, который обычно не терпел микробунты, стал лояльнее, научился разбираться с проблемами и избавил «ПСЖ» от внутренних недопониманий прямо к финалу Лиги чемпионов.
А у нас даже был об этом текст.
Помните, как все обсуждали проблемы «ПСЖ» (конфликты, травмы, ссоры)? Теперь их нет, а внутри – все хорошо
4. Да, финал Лиги чемпионов. Тухель почти исполнил полнил мечту всех шейхов в кабинете руководителей «ПСЖ».
5. Последний матч Тухеля перед увольнением – победа над «Страсбуром» 4:0.
Так почему увольняют Тухеля?
Главный аргумент – плохая статистика «ПСЖ» в первой части сезона. Боссов смутил аномально странный старт с двумя поражениями подряд и третье место перед праздниками. ESPN пишет, что футболисты «ПСЖ» были довольно работой с Тухелем и не ожидали его отставки.
Дополнительная причина для увольнения Тухеля – конфликт с со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо. В том же инсайде ESPN пишет, что на прошлой неделе Тухель встречался вместе с руководством клуба и Леонардо – на том совещании Леонардо предъявил ему за слабый футбол в этом сезоне.
У Леонардо и Тухеля давно непростые отношения. Когда Тухель рядом со своими помощниками, он часто критикует спортдира. Делает это и когда с семьей, и по переписке.
AS даже пишет, что у Тухеля нет телефона Леонардо, чтобы случайно не отправить ему сообщение с его критикой. Такое было в «Боруссии»: Тухель не сработался с Цорком и отправил ему сообщение, в котором разнес его политику. Да, сообщение изначально предназначалось не ему.
Несколько точек, в котором Тухель особенно не понимали друг друга:
- Вопрос по контракту Тиаго Силвы. Тухель хотел, чтобы Силва остался. Леонардо не продлил с ним контракт.
- Вопрос по контракту Эдинсона Кавани. Аналогичная ситуация. Леонардо думал, что Икарди спокойно заменит Кавани в составе.
- Тухель сказал, что не понимает свою область обязанностей в «ПСЖ». Леонардо в ответ высказался от лица руководства: заявил, что никого слова Тухеля не устроили.
- Слова Леонардо: «Иногда мне не очень нравится, во что играет наша команда. Такое ощущение, что порой «ПСЖ» не хватает смелости».
Все это только нагнетало конфликт между Леонардо и Тухелем. Пока что увольнение второго объявляют ведущие журналисты. Они же говорят, что следующим тренером «ПСЖ» будет Маурисио Почеттино.