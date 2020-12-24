Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой

3. В прошлом сезоне в «ПСЖ» периодически вспыхивали конфликты. То Неймар опять распсихуется: заговорит о возвращении в «Барсу» и поругается с фанатами. То заистерит Кавани. То завозмущается даже преданный Вератти.

Забудьте. Жесткий Тухель, который обычно не терпел микробунты, стал лояльнее, научился разбираться с проблемами и избавил «ПСЖ» от внутренних недопониманий прямо к финалу Лиги чемпионов.

А у нас даже был об этом текст.

Помните, как все обсуждали проблемы «ПСЖ» (конфликты, травмы, ссоры)? Теперь их нет, а внутри – все хорошо

4. Да, финал Лиги чемпионов. Тухель почти исполнил полнил мечту всех шейхов в кабинете руководителей «ПСЖ».

5. Последний матч Тухеля перед увольнением – победа над «Страсбуром» 4:0.

Так почему увольняют Тухеля?

Главный аргумент – плохая статистика «ПСЖ» в первой части сезона. Боссов смутил аномально странный старт с двумя поражениями подряд и третье место перед праздниками. ESPN пишет, что футболисты «ПСЖ» были довольно работой с Тухелем и не ожидали его отставки.

Дополнительная причина для увольнения Тухеля – конфликт с со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо. В том же инсайде ESPN пишет, что на прошлой неделе Тухель встречался вместе с руководством клуба и Леонардо – на том совещании Леонардо предъявил ему за слабый футбол в этом сезоне.