Помните, как все обсуждали проблемы «ПСЖ» (конфликты, травмы, ссоры)? Теперь их нет, а внутри – все хорошо
«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов. И кто бы мог подумать: в течение сезона у него было море проблем и неприятных ситуаций, ломающих все изнутри. Но «ПСЖ» справился, а Тухель настроил все так, чтобы этот успех смотрелся закономерно.
Мбаппе демонстративно нервничал из-за замен. Тухель жестко отвечал ему на пресс-конференциях
В феврале «ПСЖ» играл с «Монпелье». В середине второго тайма (при счете 5:0) Тухель поменял Мбаппе и выпустил Икарди. Мбаппе же всем видом показывал недовольство: не пожал руку Тухелю, еще и сказал что-то не очень приятное ему, после чего произошла микроссора.
Что-то подобное было и в декабре: Мбаппе злился и игнорировал Тухеля из-за замены. Тот отвечал: «Я не сержусь, но мне грустно, потому что в этом не было необходимости. Я тренер, и я всегда буду принимать решения. Мы играем в футбол, а не в теннис. Нам нужно уважать всех».
Дальше конфликт не развился.
В начале сезона Неймар разругался с болельщиками – те свистели, даже когда он забивал
После перехода Неймара в «ПСЖ» не было ни одного трансферного окна, в котором бы не было слухов о его возвращении в «Барсу». Прошлым летом ситуация достигла предела: Неймар чуть ли не открыто говорил, что хочет уйти.
В матче со «Страсбуром» Неймар забил первый гол в сезоне (вернулся после травмы, полученной в сборной). Но болельщики освистали его: они гудели, когда Неймар разминался, называли его «сукиным сыном» и обзывали, когда тот забивал.
Неймар говорил:
«Все знают, что произошло. Если они хотят меня освистывать, то пусть делают это. Мне нечего сказать болельщикам. Они приходят на стадион для того, чтобы поддерживать команду, и могут делать все, что хотят».
Со временем Неймар немного переключился. Зимой уже не было новостей о его трансфере, а он все чаще повторял о желании играть только за «ПСЖ». В январе он даже сказал: «У нас отличные болельщики, я ничего не имею против них, наоборот. У меня есть огромная привязанность, большое уважение к ним. Я надеюсь, что они будут поддерживать и снова помогут нам. Хочу, чтобы они продолжали делать то, что они делают на трибунах, и на поле я отдам 100%».
Тухель и партнеры по команде поддерживали его и говорили, что Неймар очень дорожит любовью фанатов. Так конфликт перерос в любовь.
У Тухеля были проблемы с игроками, которые хотели уйти (или уже ушли). Они нервничали, но открыто не обвиняли его
В этом сезоне в «ПСЖ» были сразу две неприятные ситуации с заканчивающимися контрактами.
Был Кавани, который четко намекал, что не продлит соглашение и хочет уйти. И был Курзава, с которым весь сезон велись переговоры. И если по Курзава была относительно легкая ситуация (с ним продлили контракт до 2024-го), то с Кавани боссы «ПСЖ» помучились:
1. В декабре Кавани попросил «ПСЖ» о трансфере. Его отец рассказывал французским журналистам: «Он говорит, что я постоянно настроен негативно. Я ему ответил, что во Франции он выиграет все возможные титулы, но никогда не победит в Лиге чемпионов».
В этот же момент появились слухи о согласованном контракте с «Атлетико».
2. Январь-2019. Трансфер Кавани в «Атлетико» срывается. «ПСЖ» получил предложение, но отклонил его. Спортивный директор Леонардо говорил: «Мы надеялись, что он останется, но он попросил об уходе из клуба, и мы изучаем ситуацию. У нас было предложение от «Атлетико», но оно не соответствовало его стоимости».
В итоге Тухель рассказывал, как важно оставить Кавани до лета. И он остался. Правда, на два месяца ради ЛЧ контракт не продлил – теперь он свободный агент и изучает предложения от других клубов.
Травмы – отдельный минус для «ПСЖ». Ломался даже Тухель
Лига 1 – единственный чемпионат из топ-5, который был приостановлен. Соответственно, перед плей-офф Лиги чемпионов с марта у «ПСЖ» были три игры – и те товарищеские. Дополнительный минус к общей форме команды – травмы.
Внутри «ПСЖ» бурлит конфликт вокруг медиков
Вот кто лечился у «ПСЖ»:
- Мбаппе слег в июле с вывихом голеностопа. Но восстановился и сыграл уже с «Аталантой».
- Вератти получил повреждение на тренировке, но с ним вроде все нормально.
- Курзава до сих пор лечится после финала Кубка французской лиги.
- Тило Керер ломал ухо, но это не фатально.
- А вот у Тухеля – растяжение лодыжки и перелом плюсневой кости. Все матчи ЛЧ он смотрит со специального чемодана и передвигается исключительно на костылях.
Мы не заметили, но у «ПСЖ» все давно наладилось. Тухель говорит, что ключевой фактор – взаимодействие в раздевалке
По сути, весной внутри «ПСЖ» не возникало никаких конфликтов. Неймар, кажется, смирился с тем, что в условиях общемирового кризиса возвращение в «Барсу» ему не светит, проникся идеологией и атмосферой «ПСЖ» и внезапно выдал: «Я в лучшей форме с того момента, как я приехал сюда».
Похоже, главный секрет Тухеля скрывается не в тактике и не в результатах серьезных приобретений. Он нашел индивидуальный подход к каждому игроку и объединил их в раздевалке. Тухель никогда не критикует своих футболистов. И, наоборот, подчеркивает, как важно защищать их, когда журналисты и болельщики давят после каждого (даже удачного) матча.
«Я уважаю своих игроков. Мне важно, чтобы они чувствовали себя хорошо. Я знаю, что их нужно хвалить, им нужно помогать. Это «ПСЖ», здесь без взаимопомощи и поддержки ничего не получится».
Мбаппе, у которого недавно были разногласия с Тухелем из-за замен, теперь говорит о нем только хорошее («Тухель сплотил нас. Я доверяю ему»). Неймар рассказывает, как счастлив в «ПСЖ». Эррера называет Тухеля сильнейшим мотиватором.
В физическом плане «ПСЖ» потерял много за время пандемии. В моральном – приобрел достаточно, чтобы спокойно выйти в финал. Тухель просто понял, что успех «ПСЖ» скрывается в нормальном настроении каждого игрока по отдельности.
Все оказалось так просто.