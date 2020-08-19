Помните, как все обсуждали проблемы «ПСЖ» (конфликты, травмы, ссоры)? Теперь их нет, а внутри – все хорошо

Мбаппе демонстративно нервничал из-за замен. Тухель жестко отвечал ему на пресс-конференциях

В феврале «ПСЖ» играл с «Монпелье». В середине второго тайма (при счете 5:0) Тухель поменял Мбаппе и выпустил Икарди. Мбаппе же всем видом показывал недовольство: не пожал руку Тухелю, еще и сказал что-то не очень приятное ему, после чего произошла микроссора.

Что-то подобное было и в декабре: Мбаппе злился и игнорировал Тухеля из-за замены. Тот отвечал: «Я не сержусь, но мне грустно, потому что в этом не было необходимости. Я тренер, и я всегда буду принимать решения. Мы играем в футбол, а не в теннис. Нам нужно уважать всех».

Дальше конфликт не развился.

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После перехода Неймара в «ПСЖ» не было ни одного трансферного окна, в котором бы не было слухов о его возвращении в «Барсу». Прошлым летом ситуация достигла предела: Неймар чуть ли не открыто говорил, что хочет уйти.