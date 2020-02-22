Внутри «ПСЖ» бурлит конфликт вокруг медиков

У «ПСЖ» опять возникли сложности в 1/8 финала Лиги чемпионов, где команда проиграла «Боруссии» (1:2). Теперь безумство вышло на новый уровень: Неймар обвинил клуб, что перед игрой ему не давали набрать форму. До матча против «Боруссии» Неймар смотрел с трибун четыре матча подряд. Так «ПСЖ» подстраховался – до этого травмированный Неймар два года подряд пропускал матч ЛЧ на этой стадии.

Неймар понимает причины, почему так произошло. Но таким решением докторов он все равно недоволен: «Трудно провести четыре матча без игры, но, к сожалению, это был не мой выбор. Это был выбор, сделанный клубом, врачами. Они приняли это решение, и мне оно не понравилось. У нас возникло много дискуссий по этому поводу, потому что я хотел играть. Я чувствовал себя хорошо, но клуб испугался. Я оказался пострадавшим.

Томас Тухель рассказал новые подробности: «Это была дискуссия между клубом, медицинским персоналом и мной. С каждой травмой мы должны принимать множество решений. Вообразите, если бы мы позволили ему играть, травма усугубилась, и он вылетел бы на три месяца. Надо думать о причинах этого решения. Нужно доверять мне. Это решение, которое мы приняли между нами. Теперь ему нужно восстановить свой ритм».

Звезды «ПСЖ» весь сезон испытывают проблемы с травмами. Восстановление игрока – сложный процесс. В сентябре «ПСЖ» объяснял это на примере Килиана Мбаппе. В этом видео он показывает, чем занимается для возвращения на поле.