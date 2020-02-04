Неймар всегда мощно празднует день рождения – проводит вечеринку и травмируется

В эти выходные Неймар идеально провел матч против «Монпелье» (5:0). Он вышел на рамзинку в футболке Кобе Брайанта, показал розовые волосы, а после матча посмеялся над лидером «Монпелье» Делором. Есть у Неймара и еще один повод для радости – вечеринка в честь его 28-летия. Теперь она прошла в клубе рядом с Эйфелевой башней.

В материале Daily Mail есть много кадров с праздника Неймара. Известно, что все пришли в белых костюмах. Из игроков «ПСЖ» были Икарди, Ди Мария, Кавани, Верратти и другие звезды. Мбаппе и Кимпембе немного опоздали, потому что были на другом мероприятии в Диснейленде (есть подтверждение в инстаграме Мбаппе).

Еще после матча с «Монпелье» о вечеринке Неймара спрашивали Тухеля. Он рассказал, что такие тусовки выставляют его команду не в лучшем свете. Проблема здесь не только в игроках, а еще и в общем восприятии. «Это лучший способ подготовиться к матчу? Нет, явно нет. Это худшее решение в мире? Нет. Я всегда защищаю своих игроков, и я действительно люблю свою команду», – сказал Тухель.

Интересно, что игроки «ПСЖ» почти ничего не выкладывали в инстаграм. Только Кавани показал костюм, в котором и приехал на праздник.