Неймар всегда мощно празднует день рождения – проводит вечеринку и травмируется
В эти выходные Неймар идеально провел матч против «Монпелье» (5:0). Он вышел на рамзинку в футболке Кобе Брайанта, показал розовые волосы, а после матча посмеялся над лидером «Монпелье» Делором. Есть у Неймара и еще один повод для радости – вечеринка в честь его 28-летия. Теперь она прошла в клубе рядом с Эйфелевой башней.
В материале Daily Mail есть много кадров с праздника Неймара. Известно, что все пришли в белых костюмах. Из игроков «ПСЖ» были Икарди, Ди Мария, Кавани, Верратти и другие звезды. Мбаппе и Кимпембе немного опоздали, потому что были на другом мероприятии в Диснейленде (есть подтверждение в инстаграме Мбаппе).
Еще после матча с «Монпелье» о вечеринке Неймара спрашивали Тухеля. Он рассказал, что такие тусовки выставляют его команду не в лучшем свете. Проблема здесь не только в игроках, а еще и в общем восприятии. «Это лучший способ подготовиться к матчу? Нет, явно нет. Это худшее решение в мире? Нет. Я всегда защищаю своих игроков, и я действительно люблю свою команду», – сказал Тухель.
Интересно, что игроки «ПСЖ» почти ничего не выкладывали в инстаграм. Только Кавани показал костюм, в котором и приехал на праздник.
Вечеринки Неймара – это всегда что-то роскошное и дорогостоящее. BBC рассказал, что на прошлый день рождения Неймара приехали сразу 200 гостей. Тогда была «красная ночь» – все гости пришли в красных нарядах, а Неймар был в специальных красных кроссовках. Когда Неймар праздновал 26-летие, на его мероприятие приехал даже президент Бразилии.
Вечеринки Неймара – это еще и травмы. В прошлом году Неймар вылетел еще 23 января, когда травмировался в игре против «Страсбура». Тогда он выступал с речью об этом прямо во время праздника, где благодарил пришедших партнеров по команде: «Они отдают все возможные силы, чтобы помочь мне вернуться как можно скорее».
В этом году все до последнего выглядело безобидно. Неймар отыграл 90 минут против «Монпелье», но на следующую игру не попадет. 4 февраля Неймар не сыграет с «Нантом» из-за травмы. На официальном сайте «ПСЖ» есть информация, что Неймар травмировался еще в первом тайме матча с «Монпелье», хотя и доиграл до свистка.
Интересный подсчет из твиттера FutbolBible: Неймар трижды подряд травмируется перед своим днем рождения. Пять лет подряд он пропускал игры или залечивал травму перед днем рождения сестры (11 марта).