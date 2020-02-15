Один матч «ПСЖ» без Неймара и Мбаппе – 8 голов, молодой герой и тяжелая ничья с аутсайдером

Матч «ПСЖ» с «Амьеном» изначально не казался привлекательным – Париж приехал в гости к аутсайдеру и без труда должен был продлевать беспроигрышную серию в Лиге 1 до 13 матчей.

Кто бы мог подумать, что в этой встрече произойдет столько событий.