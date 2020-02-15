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#ПСЖ #Футбол #Неймар #Килиан Мбаппе #Лига 1 #Амьен #Гаэль Какута #Ньянзу Куасси

Один матч «ПСЖ» без Неймара и Мбаппе – 8 голов, молодой герой и тяжелая ничья с аутсайдером

15 февраля, 21:58

Матч «ПСЖ» с «Амьеном» изначально не казался привлекательным – Париж приехал в гости к аутсайдеру и без труда должен был продлевать беспроигрышную серию в Лиге 1 до 13 матчей.

Кто бы мог подумать, что в этой встрече произойдет столько событий.

  • «ПСЖ» довел беспроигрышную серию до 13 матчей, но игра с «Амьеном» завершилась ничьей – 4:4. При этом после первого тайма «ПСЖ» проигрывал со счетом 0:3, за 29 минут второго тайма забил 4 мяча и пропустил четвертый гол в добавленное время.
  • Один из героев встречи – Гаэль Какута (тот самый, который принадлежал «Челси», съездил в Китай и «Севилью») – забил гол и отдал две голевые.
  • У «ПСЖ» тоже был свой герой – 17-летний защитник Ньянзу Куасси, он забил гола. Для него это всего лишь 5 матч за «ПСЖ» в чемпионате Франции (и третий в основе).
  • Все дело было без Неймара и Мбаппе. Первый лечится после травмы (уехал в Германию на фотосессию). По Мбаппе ничего неизвестно – французские журналисты пишут, что Тухель просто дал ему отдохнуть.
  • «ПСЖ» забивает в 32 матчах Лиги 1 подряд. Это повторение рекорда, установленного «Седаном» в период с ноября 1957-го по август 1959-й.
  • А еще «ПСЖ» не проигрывает во всех турнирах 23 матча подряд.
  • У «Амьена» ужасная серия – 13 матчей подряд в Лиге 1 без побед. В последний раз «Амьен» побеждал в чемпионате 2 ноября – обыграл «Брест» (1:0). Зато «Амьен» забил «ПСЖ» 3 гола за тайм – такого еще никому не удавалось во Франции с 2012 года.
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Все фото: imago-images.de/Global Look Press
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