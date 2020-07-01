Ньянзу Куасси

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
«Бавария» подписала 18-летнего защитника Куасси из «ПСЖ»
#Ньянзу Куасси
Все новости
Материалы
Один матч «ПСЖ» без Неймара и Мбаппе – 8 голов, молодой герой и тяжелая ничья с аутсайдером
#ПСЖ
Все материалы