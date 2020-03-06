Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Реджис Гютне Р. Гютне
|Вра
|35
|24
|0
|0
|0
|0
|
9Серу Гирасси С. Гирасси
|Нап
|26
|21
|7
|1
|5
|0
|
27Орельен Шеджу О. Шеджу
|Защ
|36
|20
|0
|0
|3
|1
|
12Бакайе Дибасси Б. Дибасси
|Защ
|32
|20
|2
|0
|5
|0
|
10Гаэль Какута Г. Какута
|Нап
|30
|20
|1
|3
|3
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
17
|28
|8
|6
|14
|29:45
|30
|
18
|28
|7
|6
|15
|29:44
|27
|
19
|28
|4
|11
|13
|31:50
|23
|
20
|28
|3
|4
|21
|22:58
|13
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