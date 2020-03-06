Амьен

Амьен
Подписаться
Сайт
www.amiensfootball.com/
Страна
Франция
Стадион
Стад де ла Ликон
Тренер
Лука Эльснер
Л. Эльснер
Лента
Состав
Таблица
Результаты
Материалы
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Реджис Гютне Р. Гютне 		Вра 35 24 0 0 0 0
9
Серу Гирасси С. Гирасси 		Нап 26 21 7 1 5 0
27
Орельен Шеджу О. Шеджу 		Защ 36 20 0 0 3 1
12
Бакайе Дибасси Б. Дибасси 		Защ 32 20 2 0 5 0
10
Гаэль Какута Г. Какута 		Нап 30 20 1 3 3 0
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
17
Сент-Этьен
28 8 6 14 29:45 30
18
Ним
28 7 6 15 29:44 27
19
Амьен
28 4 11 13 31:50 23
20
Тулуза
28 3 4 21 22:58 13
Подробнее
Результаты
06.03.2020 06 марта 2020 пт 23:00
Марсель
2 : 2
Амьен
06.03.2020 06 марта 2020 пт 23:00
28 тур
Марсель
2
Амьен
2
Франция. Лига 1 , 28 тур
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 22:00
Амьен
0 : 1
Метц
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 22:00
27 тур
Амьен
0
Метц
1
Франция. Лига 1 , 27 тур
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Страсбур
0 : 0
Амьен
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
26 тур
Страсбур
0
Амьен
0
Франция. Лига 1 , 26 тур
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 19:30
Амьен
4 : 4
ПСЖ
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 19:30
25 тур
Амьен
4
ПСЖ
4
Франция. Лига 1 , 25 тур
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
Амьен
1 : 2
Монако
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 22:00
24 тур
Амьен
1
Монако
2
Франция. Лига 1 , 24 тур
Подробнее
Материалы
«Амьен» бьется за место в Лиге 1. Сообщил о суде через страницу объявлений L'Equipe
#Амьен
Один матч «ПСЖ» без Неймара и Мбаппе – 8 голов, молодой герой и тяжелая ничья с аутсайдером
#ПСЖ
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
Все материалы
Последние новости
Футбол
«Ростов» подписал защитника сборной Норвегии. Он пришел свободным агентом
#Хайтам Алеесами
Футбол
В следующем сезоне Лиги 1 сыграют 20 команд, «Тулуза» и «Амьен» вылетели
#Лига 1
Футбол
Государственный совет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1
#Лига 1
Футбол
Матч Лиги 1 впервые обслужит женщина-арбитр
#Стефани Фраппар
Все новости