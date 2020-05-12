«Амьен» бьется за место в Лиге 1. Сообщил о суде через страницу объявлений L'Equipe

Чемпионат Франции сезона-2019/20 завершен после 28 туров. «ПСЖ» – чемпион, а две последние команды – «Тулуза» и «Амьен» – отправлены в Лигу 2. «Амьен» бастует. Он в четырех очках от 18-го «Нима». Президент клуба Бернар Жоаннин считает, что клуб потеряет 40-50 миллионов евро. И он уже обратился в административный суд Парижа:

«Дело не только в деньгах, мы за спортивную справедливость. Как можно отправить команду во вторую лигу, когда еще играть четверть чемпионата? Я даю рабочие места 1200 сотрудникам. Меня поддерживают такие люди, как Лоран Блан и президент «Тулузы», который тоже будет судиться».