Игрок «ПСЖ» Гуйе отказался выйти на матч из-за радужного цвета на футболках. Большой шум: министр Франции осудил, президент Сенегала поддержал
«ПСЖ» в последнем туре Лиги 1 обыграл «Монпелье» со счетом 4:0. Но рядом с классной победой произошел скандал. Сенегалец Идрисса Гуйе пропустил эту встречу из-за футболки в честь борьбы с ЛГБТ-фобией.
Что случилось
37-й и 38-й туры чемпионата Франции посвящены борьбе с дискриминацией ЛГБТ-сообщества. Эта акция была организована руководством Лиги 1 в честь международного дня борьбы с гомофобией. От лиги был такой ролик со слоганом: «Гей или натурал – все мы носим одну майку».
В матчи этих туров французские команды играли и еще сыграют в майках с радужными шрифтами. Футболисты «ПСЖ» вышли в такой форме:
Изначально медиа писали, что сенегалец Идрисса Гуйе пропускает эту встречу из-за травмы. Но после матча Почеттино сказал: «Нет, дело не в травме. Он не сыграл по личным обстоятельствам».
После этого RMC Sport написал, что Гуйе проигнорировал матч из-за акции Лиги 1 с футболками с радужными номерами. В прошлом году он тоже пропускал матч, в котором «ПСЖ» сыграл в майках с поддержкой ЛГБТ. Тогда клуб сказал, что у Гуйе проблема с желудком, хотя в день матча он тренировался в общем составе. На вопрос журналистов о своем отсутствии он ничего не ответил. Хотя тогда Почеттино просил прессу не доставать его лишними догадками.
Франция критикует его, но Сенегал поддерживает
Реакция на эту ситуацию разная. Во Франции Гуйе столкнулся с резкой критикой:
• Министр спорта Франции Роксана Марасиняню: «Я не знаю, как клубы представили эту акцию своим сотрудникам. Футболки с номерами в цветах радуги могут кому-то показаться тривиальными, но это важный и символический жест, который помогает воспитывать молодежь. Игрок может отказаться надевать такую майку, ведь у нас демократия, но, повторюсь еще раз, я нахожу это прискорбным».
• Правозащитные организации и французские организации по борьбе с гомофобией раскритиковали Гуйе. Есть высказывание от главы Федерации спорта ЛГБТ Франции Эрика Арассуса, в котором он требует наказания для Гуйе.
• Комитет по этике Федерации футбола Франции потребовал от Гуйе объяснений: «Есть два варианта. Либо эти предположения необоснованные. В таком случае мы просим Гуйе высказаться как можно быстрее: либо, например, опубликовать фото в той майке. Второй вариант – слухи верны. В таком случае мы просим игрока осознать совершенное и понять, что он серьезно ошибся. Борьба против дискриминации меньшинств, какими бы они ни были, не прекратится. Будь это цвет кожи, религия, сексуальная ориентация – любая форма. Отказываясь от участия в коллективной акции, игрок фактически подтверждает дискриминационное поведение в отношении ЛГБТ-сообщества».
В Сенегале обратная реакция. Его уже публично поддержали Шейху Куяте из «Кристал Пэлас», Нампалис Менди из «Лестера» Исмаила Сарр из «Уотфорда» (партнеры по сборной). В ответ досталось и всем этим игрокам. Патрик Вийера, например, отказался комментировать позицию Куяте, но пообещал, что клуб рассмотрит его мнение. Плюс фанаты английских клубов требуют в соцсетях, чтобы этих игроков выгнали.
Разборка дошла даже до президента Сенегала Маки Салл. У него короткая реакция: «Я поддерживаю Идриссу Гуйе. Нужно уважать его религиозные убеждения».
Как комментирует позицию Гуйе? Молчит. Он не дает интервью французским медиа и не выкладывает ничего в соцсети.