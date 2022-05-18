Игрок «ПСЖ» Гуйе отказался выйти на матч из-за радужного цвета на футболках. Большой шум: министр Франции осудил, президент Сенегала поддержал

Изначально медиа писали, что сенегалец Идрисса Гуйе пропускает эту встречу из-за травмы. Но после матча Почеттино сказал: «Нет, дело не в травме. Он не сыграл по личным обстоятельствам».

После этого RMC Sport написал, что Гуйе проигнорировал матч из-за акции Лиги 1 с футболками с радужными номерами. В прошлом году он тоже пропускал матч, в котором «ПСЖ» сыграл в майках с поддержкой ЛГБТ. Тогда клуб сказал, что у Гуйе проблема с желудком, хотя в день матча он тренировался в общем составе. На вопрос журналистов о своем отсутствии он ничего не ответил. Хотя тогда Почеттино просил прессу не доставать его лишними догадками.

Франция критикует его, но Сенегал поддерживает

Реакция на эту ситуацию разная. Во Франции Гуйе столкнулся с резкой критикой:

• Министр спорта Франции Роксана Марасиняню: «Я не знаю, как клубы представили эту акцию своим сотрудникам. Футболки с номерами в цветах радуги могут кому-то показаться тривиальными, но это важный и символический жест, который помогает воспитывать молодежь. Игрок может отказаться надевать такую майку, ведь у нас демократия, но, повторюсь еще раз, я нахожу это прискорбным».

• Правозащитные организации и французские организации по борьбе с гомофобией раскритиковали Гуйе. Есть высказывание от главы Федерации спорта ЛГБТ Франции Эрика Арассуса, в котором он требует наказания для Гуйе.