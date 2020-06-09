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Радужная форма «Бохума» из 1990-х – не флаг ЛГБТ, а агрессивная реклама спонсора, который так хитрил с законом
Сейчас «Бохум» – середняк второй Бундеслиги, а в последние 30 лет прошлого века регулярно играл в первой. В конце 1990-х «Бохум» выделился не только Сергеем Юраном. Два года клуб играл в абсолютно уникальной форме: одна половина монотонная, другая – в радужную полоску.
Спонсором «Бохума» десять лет была компания Faber Lotto-Service, которая занималась лотереями. Ее доход рухнул в 2008-м после принятия новых законов об азартных играх в Германии, а в 1992-м она развивалась.
Логотип Faber – это надпись и шар из шести цветов:
На майках «Бохума» надпись помещалась посередине, шар – чуть выше. В середине 1990-х одежду клубу по стандартному образцу шила фирма Reebok. Но Faber хотел более яркого дизайна. Это вообще был их стил: если постеры – то очень цветные, если реклама по ТВ – то слишком громкая. И если в сезоне-1996/97 форма была самой типичной, то к следующему Faber твердо настроился выделиться.
Но правила Германии запрещали слишком явно выделять названия и переделывать дизайн под спонсоров. Условно заклеить всю форму словом Faber нельзя. Нанести на нее шар с цветами радугами – тоже. Reebok вообще отказался рисковать и шить нестандартные комплекты.
Сразу два препятствия. Как быть?
Со вторым было сложнее. И Faber (еще раз: лотерейная компания) просто взялся шить форму сам. На кураже первая проблема легко. Как сохранить клубные сине-белые цвета, но скрестить их с расцветкой, которая напоминает о компании? Пфф: одна половина синяя, часть второй – белая (или наоборот), а что останется – радуга из шара-логотипа.
В сезон-1997/98 «Бохум» вступал не только как пятая команда Бундеслиги, но и как клуб с самой яркой формой в стране. «Серая мышь стала красочной», – так в Германии вспоминают форму «Бохума» – неприметной команды, которая после того сезона с пятым местом больше не выделялась.
Фанаты поначалу не оценили. Уже на презентации они кричали, что форма выглядит ужасно, а потом начали петь: «Верните синие и белые майки». Вернули, но через пару лет. Следующий сезон – та же история: форма – от бренда Faber Sportswear, расцветка прежняя, но слово Service в логотипе выделено меньше.
По итогам сезона-1998/99 «Бохум» грохнулся во вторую Бундеслигу, форма от Faber Sportswear закончилась, а сама компания Faber ушла из клуба через пару лет.
«Основной проблемой были даже не цвета, – вспоминал игрок Питер Кезле. – Сам материал был очень жестким и казался тяжелым. Логотип на груди вообще ощущался как броня». Он называл форму худшей в истории клуба, но на память вывесил ее у себя в тренажерном зале.
Она до сих пор продается на сайтах для коллекционеров ретро и постоянно мелькает в рейтингах самых странных. Официальный сайт Бундеслиги в 2018 году выдал топ-10 худших форм в истории чемпионата. Победил «Бохум».
Иногда форма «Бохума» мелькает в обсуждении вокруг обсуждений борьбы с гомофобией и даже приводится как пример. С одной стороны, да – цвет радужной половинки совпадает с флагом ЛГБТ. С другой – ни о какой борьбе с гомофобией Faber ни разу не заявлял и просто рекламировал бренд.
P.S. А вот и Сергей Юран.