Сейчас «Бохум» – середняк второй Бундеслиги, а в последние 30 лет прошлого века регулярно играл в первой. В конце 1990-х «Бохум» выделился не только Сергеем Юраном. Два года клуб играл в абсолютно уникальной форме: одна половина монотонная, другая – в радужную полоску.

Спонсором «Бохума» десять лет была компания Faber Lotto-Service, которая занималась лотереями. Ее доход рухнул в 2008-м после принятия новых законов об азартных играх в Германии, а в 1992-м она развивалась.

Логотип Faber – это надпись и шар из шести цветов: