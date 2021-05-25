Бундеслига 2

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Футбол
Митрюшкин уйдет из «Фортуны», ни разу не сыграв за нее за сезон
#Антон Митрюшкин
Футбол
Марио Гомес завершает карьеру
#Марио Гомес
Футбол
«Арминия» вышла в Бундеслигу
#Арминия
Футбол
«Санкт-Паули» первым из немецких клубов сделал четверную замену
#Санкт-Паули
Футбол
Матч дрезденского «Динамо» перенесен из-за коронавируса, но сезон в Германии все равно возобновят
#Бундеслига 2
Футбол
Клуб второй Бундеслиги ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус у одного игрока
#Эрцгебирге Ауэ
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Игрок так не любит «Шальке», что заклеил его имя на форме: «Я простой парень из Эссена. Для меня это нормально»
#Саша Мельдерс
Из-за травм Германия взяла в сборную вратаря из второй лиги. Кажется, на это повлияли тренерские связи
#Даниэл Хойер Фернандеш
«Шальке» не взял игрока из-за секс-скандала пятилетней давности. А фанаты раскритиковали и его, и даже клуб за публикацию причины
#Шальке
Немецкий вратарь сбегал на угловой на 83-й минуте. Там помог команде с голом
#Флориан Кастенмайер
Лихой путь Жирова – нового имени сборной. Играл при -14°, начал в Германии через пятую лигу и спал на матах
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#Александр Жиров
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Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ
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#Бенжамен Павар
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