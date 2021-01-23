Флориан Кастенмайер
Бундеслига 2
Футбол
Фортуна
Гройтер Фюрт
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#Флориан Кастенмайер #Футбол #Фортуна #Бундеслига 2 #Гройтер Фюрт

Немецкий вратарь сбегал на угловой на 83-й минуте. Там помог команде с голом

5 часов назад
Александр Плеханов

dpa/Global Look Press

«Фортуна» и «Гройтер Фюрт» сыграли вничью со счетом 3:3. В этой игре в воротах «Фортуны» играл Флориан Кастенмайер. При счете 2:3 он побежал в штрафную соперника, где поборолся за мяч во время углового. Все происходило на 83-й минуте. Сам Кастенмайер по мячу не попал, но запутал всех соперников. Кевин Дансо подсуетился и сравнял счет.

Так он прыгнул во время подачи:

Сам Кастенмайер не разобрался, почему вообще должен бежать к чужим воротам. Он вспомнил: «Рядом стоял Фло Хартерц. Сначала мы не поняли, какому Фло кричит тренер. Главное, что это сработало. Тренер очень доверяет мне. Все остальное не так важно». «Фортуна» не проигрывает с 30 ноября в матчах, где Кастенмайер выходит в стартовом составе.

Кевин Дансо рассказал об удивлении, когда увидел Кастенмайера во время подачи углового. Вся «Фортуна» благодарит тренера Реслера за необычное решение. Сам Реслер объяснил все на пресс-конференции: «Я приказал ему бежать вперед. Мы уступали в счете. Неважно: 83-я, 87-я или 93-я минута игры».

Кастенмайеру 23 года. Он играет в «Фортуне» с июля 2019-го. В прошлом сезоне Кастенмайер был основным вратарем «Фортуны» в Бундеслиге. Когда она вылетела, стал основным в Бундеслиге 2. До «Фортуны» Кастенмайер играл в резервных командах «Аугсбурга» и «Штуттгарта». Ничем не выделялся, а теперь стал героем. Его следующая карточка в FIFA 21 явно будет лучше:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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