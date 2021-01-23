Немецкий вратарь сбегал на угловой на 83-й минуте. Там помог команде с голом

Сам Кастенмайер не разобрался, почему вообще должен бежать к чужим воротам. Он вспомнил: «Рядом стоял Фло Хартерц. Сначала мы не поняли, какому Фло кричит тренер. Главное, что это сработало. Тренер очень доверяет мне. Все остальное не так важно». «Фортуна» не проигрывает с 30 ноября в матчах, где Кастенмайер выходит в стартовом составе.

Кевин Дансо рассказал об удивлении, когда увидел Кастенмайера во время подачи углового. Вся «Фортуна» благодарит тренера Реслера за необычное решение. Сам Реслер объяснил все на пресс-конференции: «Я приказал ему бежать вперед. Мы уступали в счете. Неважно: 83-я, 87-я или 93-я минута игры».

Кастенмайеру 23 года. Он играет в «Фортуне» с июля 2019-го. В прошлом сезоне Кастенмайер был основным вратарем «Фортуны» в Бундеслиге. Когда она вылетела, стал основным в Бундеслиге 2. До «Фортуны» Кастенмайер играл в резервных командах «Аугсбурга» и «Штуттгарта». Ничем не выделялся, а теперь стал героем. Его следующая карточка в FIFA 21 явно будет лучше: