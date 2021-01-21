«Реал» в Кубке остановил вратарь – лысый дядька, который за 22 года карьеры сыграл один матч в вышке
Главный шок прошлой ночи – клуб из третьей лиги «Алькояно» выбил из Кубка «Реал».
Зидан начинал матч полуосновным составом, но добавил по ходу матча Крооса, Асенсио, Азара и Бензема.
Не помогло – «Алькояно» сравнял на 80-й, а в овертайме добил «Реал».
Больше всех геройствовал за «Алькояно» вратарь Хосе Хуан. Ему 25-го января исполнится 42 года. Хуан дебютировал еще в 1999-м, через четыре года сыграл единственный матч в Примере за «Сельту», когда основной кипер был удален. А в главной игре жизни Хуан сделал десять сейвов. В этом сезоне против «Реала» никто столько не отбивал.
Хуаном восхитился блогер Ibai (пять миллионов подписчиков на Ютубе). Он пригласил вратаря вместе поужинать и съесть паэлью. Хуан ответил подмигивающими эмодзи.
Президент «Алькояно» тоже в восторге:
«Никаких премий за матч не положено, но если Хосе сейчас попросит у меня квартиру на берегу моря, я ему ее дам».
А кто-то в Википедии назначил Хуана премьер-министром Испании.
Хуан скромно реагирует на безумие и 25 тысяч лайков в твиттере: «Спасибо всем за поддержку, мы продолжаем мечтать».
Даже само попадание на «Реал» было праздником. Хуан в интервью перед игрой вспоминал:
«Когда во время жеребьевки я увидел «Реал», то подумал сначала про «Реал Сосьедад». Но потом я все осознал и запрыгал от радости».
Хуан еще вспоминал матч «Атлетико» и «Корнельи». Сюжет идентичен: клуб третьей лиги выбил гранда:
«Игра с «Реалом» – это матч для наслаждения. Мы сыграем на контратаках и будем терпеть – у нас это получается. Я верю, что чудеса бывают».
«Алькояно» – десятая команда в карьере Хосе Хуана. С «Гранадой» и «Эльче» он даже выходил в Примеру, но в высшей лиге становился запасным вратарем и потом менял клуб. Хуан перезапустил карьеру в «Луго». Там он работал с будущим тренером «Барселоны» Кике Сетьеном. Хуана не расстроил его провал:
«Я смотрел на него в «Барсе» с большим энтузиазмом. Мне игра команды не казалась плохой, это скорее навязанное мнение в медиа».
Еще Хуан работает с вратарями клуба «Коста Сити», который братья Ньигесы (среди них – тот самый Сауль из «Атлетико») основали в прошлом году. Большинство последних репостов Хуана посвящено этому делу.