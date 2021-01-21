«Реал» в Кубке остановил вратарь – лысый дядька, который за 22 года карьеры сыграл один матч в вышке

«Алькояно» – десятая команда в карьере Хосе Хуана. С «Гранадой» и «Эльче» он даже выходил в Примеру, но в высшей лиге становился запасным вратарем и потом менял клуб. Хуан перезапустил карьеру в «Луго». Там он работал с будущим тренером «Барселоны» Кике Сетьеном. Хуана не расстроил его провал:

«Я смотрел на него в «Барсе» с большим энтузиазмом. Мне игра команды не казалась плохой, это скорее навязанное мнение в медиа».

Еще Хуан работает с вратарями клуба «Коста Сити», который братья Ньигесы (среди них – тот самый Сауль из «Атлетико») основали в прошлом году. Большинство последних репостов Хуана посвящено этому делу.