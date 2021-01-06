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#Атлетико #Футбол #Кубок Испании #Корнелья

«Атлетико» вылетел из Кубка Испании от команды из третьей лиги

вчера, 22:01

«Корнелья» обыграла мадридский «Атлетико» 1:0 на стадии 1/32 финала Кубка Испании.

  • «Корнелья» забила на седьмой минуте, гол стал победным.
  • «Атлетико» с 63-й минуты играл вдесятером из-за удаления Санчеса.
  • «Атлетико» выступал практически основным составом: Сан-Роман – Санчес, Хименес, Фелипе, Лоди – Сауль, Торрейра, Кондогбиа, Витоло – Корреа, Феликс.
  • «Корнелья» играет в Сегунде Б, где занимает седьмое место в одной из групп с 11 очками после девяти матчей.

«Корнелья» идет дальше. Жеребьевка стадии 1/16 финала запланирована на 8 января. А «Атлетико» возглавляет таблицу Примеры.

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