Тренер «Саутгемптона» расплакался после матча. Не верит, что победил Клоппа, с которым его постоянно сравнивают
В 17-м туре АПЛ «Саутгемптон» забил «Ливерпулю» на второй минуте и додержал победу. Главный хайлайт случился уже после игры. Тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль упал на колени и расплакался.
После матча он отшутился:
«У меня были даже слезы на глазах, но из-за ветра!
У команды получалось защищаться около штрафной и еще играть в футбол. Игра была невероятно интенсивной, у меня сейчас почти нет голоса.
Парни верили в победу. На 92-й минуте я подумал – отлично, мы можем чего-то добиться. Идеальный вечер».
Хазенхюттль впервые в карьере обыграл Юргена Клоппа (это был их пятый матч). Им обоим по 53 года, они вместе получали тренерскую лицензию.
В Германии Хазенхюттля называли «альпийским Клоппом» – за схожесть в тактике. Его такие сравнения раздражали:
«Я как-то прочел, что Клоппу важна гармония в команде. С этим я согласен. Но в остальном я вплоть до цвета волос не Клопп, а Хазенхюттль».
А в 2013-м Хазенхюттль посетил тренировку «Боруссии» Д, которую тогда Клопп тренировал. Но он приехал туда на велосипеде, в очках и шлеме, чтобы на него не обращали внимания:
«Меня интересовало наполнение тренировок, упражнения и что из этого потом можно увидеть на поле».
Хазенхюттль не впервые плачет публично. Еще он эмоционально прощался с «Ингольштадтом» (вывел ее в первую Бундеслигу).
Потом Хазенхюттль работал с «Лейпцигом» (сенсационное второе место) и с 2018-го – в «Саутгемптоне». Сейчас он на шестом месте и отстает от первого «Ливерпуля» на четыре очка. Но у «Ман Юнайтед» есть игра в запасе и шанс выйти на первое место. Его фаны благодарят Хазенхюттля в соцсетях.