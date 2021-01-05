Ральф Хазенхюттль
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#Ральф Хазенхюттль #Футбол #Ливерпуль #АПЛ #Саутгемптон

Тренер «Саутгемптона» расплакался после матча. Не верит, что победил Клоппа, с которым его постоянно сравнивают

11 часов назад

В 17-м туре АПЛ «Саутгемптон» забил «Ливерпулю» на второй минуте и додержал победу. Главный хайлайт случился уже после игры. Тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль упал на колени и расплакался. 

После матча он отшутился:

«У меня были даже слезы на глазах, но из-за ветра!

У команды получалось защищаться около штрафной и еще играть в футбол. Игра была невероятно интенсивной, у меня сейчас почти нет голоса.

Парни верили в победу. На 92-й минуте я подумал – отлично, мы можем чего-то добиться. Идеальный вечер».

Хазенхюттль впервые в карьере обыграл Юргена Клоппа (это был их пятый матч). Им обоим по 53 года, они вместе получали тренерскую лицензию.

В Германии Хазенхюттля называли «альпийским Клоппом» – за схожесть в тактике. Его такие сравнения раздражали:

«Я как-то прочел, что Клоппу важна гармония в команде. С этим я согласен. Но в остальном я вплоть до цвета волос не Клопп, а Хазенхюттль».

А в 2013-м Хазенхюттль посетил тренировку «Боруссии» Д, которую тогда Клопп тренировал. Но он приехал туда на велосипеде, в очках и шлеме, чтобы на него не обращали внимания:

«Меня интересовало наполнение тренировок, упражнения и что из этого потом можно увидеть на поле».

www.imago-images.de / global look press

Хазенхюттль не впервые плачет публично. Еще он эмоционально прощался с «Ингольштадтом» (вывел ее в первую Бундеслигу).

Потом Хазенхюттль работал с «Лейпцигом» (сенсационное второе место) и с 2018-го – в «Саутгемптоне». Сейчас он на шестом месте и отстает от первого «Ливерпуля» на четыре очка. Но у «Ман Юнайтед» есть игра в запасе и шанс выйти на первое место. Его фаны благодарят Хазенхюттля в соцсетях.

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