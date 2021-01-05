Тренер «Саутгемптона» расплакался после матча. Не верит, что победил Клоппа, с которым его постоянно сравнивают

После матча он отшутился:

«У меня были даже слезы на глазах, но из-за ветра! У команды получалось защищаться около штрафной и еще играть в футбол. Игра была невероятно интенсивной, у меня сейчас почти нет голоса. Парни верили в победу. На 92-й минуте я подумал – отлично, мы можем чего-то добиться. Идеальный вечер».

Хазенхюттль впервые в карьере обыграл Юргена Клоппа (это был их пятый матч). Им обоим по 53 года, они вместе получали тренерскую лицензию.

В Германии Хазенхюттля называли «альпийским Клоппом» – за схожесть в тактике. Его такие сравнения раздражали:

«Я как-то прочел, что Клоппу важна гармония в команде. С этим я согласен. Но в остальном я вплоть до цвета волос не Клопп, а Хазенхюттль».

А в 2013-м Хазенхюттль посетил тренировку «Боруссии» Д, которую тогда Клопп тренировал. Но он приехал туда на велосипеде, в очках и шлеме, чтобы на него не обращали внимания:

«Меня интересовало наполнение тренировок, упражнения и что из этого потом можно увидеть на поле».