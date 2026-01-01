Ральф Хазенхюттль

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«Это помогло мне собраться». Хазенхюттль рассказал про смс от Фергюсона после поражения 0:9
#Ральф Хазенхюттль
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Тренер «Саутгемптона» расплакался после матча. Не верит, что победил Клоппа, с которым его постоянно сравнивают
#Ральф Хазенхюттль
«Саутгемптон» – пример. Даже проигрывая, можно по-доброму смеяться над соперниками и удивлять фанатов
#Саутгемптон
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