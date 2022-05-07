Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
8Джеймс Уорд-Проус Д. Уорд-Проус
|Пол
|27
|32
|9
|4
|3
|1
|
6Ориоль Ромеу О. Ромеу
|Пол
|30
|32
|2
|2
|7
|0
|
22Мохаммед Салису М. Салису
|Защ
|22
|29
|0
|0
|9
|1
|
35Ян Беднарек Я. Беднарек
|Защ
|26
|28
|4
|0
|9
|0
|
2Кайл Уокер-Питерс К. Уокер-Питерс
|Защ
|25
|26
|1
|1
|5
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
13
|33
|12
|4
|17
|44:46
|40
|
14
|35
|11
|7
|17
|41:52
|40
|
15
|35
|9
|13
|13
|41:58
|40
|
16
|34
|7
|13
|14
|31:46
|34
|
17
|34
|8
|10
|16
|38:72
|34
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