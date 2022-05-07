Саутгемптон

Саутгемптон
Southampton
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Сайт
www.southamptonfc.com/
Страна
Англия
Стадион
Сент-Мэри
Тренер
Ральф Хазенхюттль
Р. Хазенхюттль
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
8
Джеймс Уорд-Проус Д. Уорд-Проус 		Пол 27 32 9 4 3 1
6
Ориоль Ромеу О. Ромеу 		Пол 30 32 2 2 7 0
22
Мохаммед Салису М. Салису 		Защ 22 29 0 0 9 1
35
Ян Беднарек Я. Беднарек 		Защ 26 28 4 0 9 0
2
Кайл Уокер-Питерс К. Уокер-Питерс 		Защ 25 26 1 1 5 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:00
Брентфорд
-:-
Саутгемптон
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:00
Англия. Премьер-лига , 36 тур
Брентфорд
-
Саутгемптон
-
Англия. Премьер-лига , 36 тур
17.05.2022 17 мая 2022 вт 21:45
Саутгемптон
-:-
Ливерпуль
17.05.2022 17 мая 2022 вт 21:45
Англия. Премьер-лига , 37 тур
Саутгемптон
-
Ливерпуль
-
Англия. Премьер-лига , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Лестер
-:-
Саутгемптон
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Лестер
-
Саутгемптон
-
Англия. Премьер-лига , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
13
Астон Вилла
33 12 4 17 44:46 40
14
Брентфорд
35 11 7 17 41:52 40
15
Саутгемптон
35 9 13 13 41:58 40
16
Бернли
34 7 13 14 31:46 34
17
Лидс
34 8 10 16 38:72 34
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:00
Саутгемптон
1 : 2
Кристал Пэлас
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:00
35 тур
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
2
Англия. Премьер-лига , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Брайтон
2 : 2
Саутгемптон
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
34 тур
Брайтон
2
Саутгемптон
2
Англия. Премьер-лига , 34 тур
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 21:45
Бернли
2 : 0
Саутгемптон
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 21:45
30 тур
Бернли
2
Саутгемптон
0
Англия. Премьер-лига , 30 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 17:00
Саутгемптон
1 : 0
Арсенал
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 17:00
33 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
0
Англия. Премьер-лига , 33 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 17:00
Саутгемптон
0 : 6
Челси
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 17:00
32 тур
Саутгемптон
0
Челси
6
Англия. Премьер-лига , 32 тур
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