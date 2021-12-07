Саутгемптон
АПЛ
Вилли Кабальеро
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#Саутгемптон #АПЛ #Вилли Кабальеро

«Саутгемптон» на месяц подписал 40-летнего Кабальеро из-за травм двух основных вратарей

4 часа назад

Вилли Кабальеро подписал контракт с «Саутгемптоном», рассчитаный до 5 января. Это произошло после травм двух основных вратарей клуба.

  • 33-летний Фрейзер Форстер не может играть из-за травмы, полученной на тренировке.
  • 32-летний Алекс Маккарти травмировался во время последнего матча «Саутгемптона».
  • У клуба есть третий вратарь – 23-летний Харри Льюис, – но он еще ни разу не играл в АПЛ.

Кабальеро был свободным агентом после ухода из «Челси» летом. Он тренировался с «Уимблдоном», поддерживая форму, и не имел контрактов с клубами. Поэтому «Саутгемптон» имел право подписать его вне трансферного окна.

Кабальеро 40 лет. Наиболее известен по выступлениям за «Малагу» в 2011-2014 годах, где играл в основе. После «Малаги» он перешел сначала в «Манчестер Сити», потом – в «Челси», но в обеих командах не был основным. Несмотря на это, провел в общей сложности 86 игр за оба клуба, 30 из которых – без пропущенных голов.

  • «Саутгемптон» занимает 16-е место в таблице АПЛ после 15 туров. Он на шесть очков выше зоны вылета.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Саутгемптон»
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Комментарии (1)
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Макс Фор
3 часа назад

На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,

советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,

работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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