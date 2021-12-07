«Саутгемптон» на месяц подписал 40-летнего Кабальеро из-за травм двух основных вратарей

Кабальеро был свободным агентом после ухода из «Челси» летом. Он тренировался с «Уимблдоном», поддерживая форму, и не имел контрактов с клубами. Поэтому «Саутгемптон» имел право подписать его вне трансферного окна.

Кабальеро 40 лет. Наиболее известен по выступлениям за «Малагу» в 2011-2014 годах, где играл в основе. После «Малаги» он перешел сначала в «Манчестер Сити», потом – в «Челси», но в обеих командах не был основным. Несмотря на это, провел в общей сложности 86 игр за оба клуба, 30 из которых – без пропущенных голов.