Тренеры АПЛ радуются приходу Рангника в лигу. Тухель вообще считает, что без него работал бы в баре

Четыре реакции на появление Ральфа Рангника в АПЛ

1. Юрген Клопп: «К сожалению, хороший тренер едет в Англию, в «Манчестер Юнайтед». Он действительно опытный тренер, построил два клуба с начальных этапов – «Хоффенхайм» и «Лейпциг». Ему всегда хотелось быть менеджером. Все тренеры на планете нуждаются во времени, чтобы адаптироваться под новую команду и новые условия. Ральф быстро поймет, что здесь нет времени на это. Он действительно хороший человек и прекрасный тренер».

2. Томас Тухель: «Я учился в Штутгарте и работал по вечерам в баре, делал коктейли. Ральф позвонил мне однажды и пригласил работать в академию клуба. Он был моим бывшим тренером. Возможно, если бы не он, я бы все еще работал в баре. Мне повезло с ним и другими людьми, которые помогали мне пройти весь путь».

3. Ральф Хайзенхюттль из «Саутгемптона»: «Я с уважением отношусь к его работе в прошлых клубах. Я попал в «Лейпциг» в том числе и благодаря Рангнику. Английской Премьер-лиге повезло с таким сильным тренером. Соперникам «Манчестер Юнайтед» – нет».

4. Томас Франк из «Брентфорда»: «Я много слышал о работе Рангника. Что же, она очень впечатляет. Мне будет интересно посоревноваться с таким сильным тренером».