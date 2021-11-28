Тренеры АПЛ радуются приходу Рангника в лигу. Тухель вообще считает, что без него работал бы в баре
Ральф Рангник скоро приедет в «Манчестер Юнайтед» и будет тренировать его до следующего лета. Официально об этой сделке стороны еще не объявляли, но все к этому быстро идет – переход Рангника подтвердили ведущие европейские инсайдеры (Давид Орнштейн из The Athletic, журналисты The Telegraph, Фабрицио Романо).
Если не в курсе подробностей, то прочитайте текст «Гола»:
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И в АПЛ его очень ждут.
Четыре реакции на появление Ральфа Рангника в АПЛ
1. Юрген Клопп: «К сожалению, хороший тренер едет в Англию, в «Манчестер Юнайтед». Он действительно опытный тренер, построил два клуба с начальных этапов – «Хоффенхайм» и «Лейпциг». Ему всегда хотелось быть менеджером. Все тренеры на планете нуждаются во времени, чтобы адаптироваться под новую команду и новые условия. Ральф быстро поймет, что здесь нет времени на это. Он действительно хороший человек и прекрасный тренер».
2. Томас Тухель: «Я учился в Штутгарте и работал по вечерам в баре, делал коктейли. Ральф позвонил мне однажды и пригласил работать в академию клуба. Он был моим бывшим тренером. Возможно, если бы не он, я бы все еще работал в баре. Мне повезло с ним и другими людьми, которые помогали мне пройти весь путь».
3. Ральф Хайзенхюттль из «Саутгемптона»: «Я с уважением отношусь к его работе в прошлых клубах. Я попал в «Лейпциг» в том числе и благодаря Рангнику. Английской Премьер-лиге повезло с таким сильным тренером. Соперникам «Манчестер Юнайтед» – нет».
4. Томас Франк из «Брентфорда»: «Я много слышал о работе Рангника. Что же, она очень впечатляет. Мне будет интересно посоревноваться с таким сильным тренером».
Рангник вдохновил много людей на тренерство. Некоторые из них теперь работают в топ-клубах
В марте футбольный автор и писатель Каран Тежвани сделал инфографику влияния тренеров на тренеров. Вот картинка:
Объясняем каждого кандидата, начиная практически с первых мест работы Рангника.
«Штутгарт» (1990-1994 – в академии клуба, 1999-2001 – в основе)
• Томас Тухель. Все ясно.
«Ганновер» (2001-2004)
• Пер Мертезакер. Вместе работали год, тогда Мертезакеру было 19 лет. Рангник рассказывал: «Я с самого начала говорил: «Пер, ты станешь выдающимся тренером». Пер смеялся и говорил, что он еще слишком молод. Но я понимал: его зрелость видна, несмотря на годы».
Сейчас Мертезакер возглавляет академию «Арсенала».
«Шальке» (2004-2005, 2011)
• Мирко Сломка. Был ассистентом Рангника в клубе, пережил его увольнение и стал главным. Потом покатался по всей Бундеслиге, но большим тренером не стал. Про Рангника Сломка говорил: «Я боялся быть даже ассистентом в Бундеслиге, но Ральф здорово помог. Он буквально водил меня за руку и показывал, как надо работать. Я благодарен ему за опыт. Если бы не он, то я бы ушел из «Шальке» после его увольнения и вообще закончил с футболом».
«Хоффенхайм» (2006-2010)
• Юлиан Нагельсманн. Он вдохновлялся тренерскими методиками Рангника, а тот считал его гиперталантливым тренером. Поэтому сначала они вместе работали в «Хоффенхайме», потом Рангник перетащил его в «Лейпциг». Сейчас Нагельсманну 34, и он в «Баварии».
• Себастьян Хенесс. Сыграл единственные матчи за клуб при Рангнике. По его совету, не заканчивая игровую карьеру, начал обучение на тренера. Позже пересекался с Рангником в «Лейпциге», где работал тренером юношеских команд. В 2017-м ушел в систему «Баварии». С 2020-м работает тренером основного «Хоффенхайма».
• Дэвид Вагнер. Рангник пригласил его в академию клуба в 2007-м. Через четыре года он стал тренером клуба АПЛ – «Хаддерсфилда».
• Эрнст Таннер. Таннер начинал тренерскую карьеру в 2004-м в «Шальке», но быстро понял, что это не его дорога. С 2009-го по 2011-й работал в «Хоффенхайме» сначала на должности главы молодежного департамента, потом – спортивным директором, потом – исполнительным директором. Про него Рангник говорил: «Таннеру подходит роль руководителя. Он любит выстраивать процесс с нуля. Это один из умнейших людей в футболе».
С 2012-го Таннер 6 лет проработал главой молодежного сектора «Зальцбурга». Сейчас трудится в «Филадельфии».
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• Жольт Лев. Играл у Рангника в «Хоффенхайме» и рассказывал: «Честно говоря, я не собирался быть тренером, но многочасовые беседы с Ральфом убедили меня в обратном». Работал в «Лиферинге» и «Зальцбурге». С 2018 года входит в штаб Томаса Тухеля – был в «ПСЖ», приехал с ним в «Челси».
• Маркус Гисдоль. Все понятно.
• Петер Цидлер. Был помощником Рангника, а с 2011-го тренирует самостоятельно. Работал в Австрии, Франции, теперь – с «Санкт-Галленом».
• Ларс Корнетка. Был видеоаналитиком у Рангника в «Хоффенхайме» и «Шальке». Перепрыгнул через разные должности в «Баварии» и «Байере», прежде чем снова стал видеоаналитиком и ассистентом Рангника в «Лейпциге». С 2020-го занимается управленческой деятельностью. Transfermarkt говорит, что сейчас он входит в правление «Локомотива», инсайды – что займет место Рангника после ухода.
«Лейпциг» (2015-2016, 2018-2019; 2012-2019 – как спортивный директор)
• Джесси Марш. Был ассистентом Рангника, после чего начал самостоятельную тренерскую карьеру в «Зальцбурге». Теперь добрался до «Лейпцига». Цитата Марша: «Я благодарен Ральфу за опыт работы с ним. Он сделал самый значимый вклад в моей карьере».
• Йохен Шнайдер. Был координатором «Лейпцига» при Рангнике и после его совета пошел на повышение в «Шальке»: отработал два года спортдиром «Шальке». Сейчас без работы.
• Ахим Байерлорцер. Закончил карьеру в «Лейпциге» перед приходом Рангника и стал его ассистентом.
• Данни Рель. При Рангнике попал в основу «Лейпцига» как видеоаналитик. Потом стал ассистентом главного тренера, проработал на той же должности в «Саутгемптоне» и «Баварии». Сейчас трудится в штабе Ханси Флика в сборной Германии.
• Александр Блессин. Рангник способствовал его продвижению из команды U17 в основу. С 2020-го работает в бельгийском «Остенде».
• Ральф Хайзенхюттль. Все понятно.
• Александре Цорнигер.
Рангник не работал в этом клубе. Но его влияние благодаря «Ред Буллу» на «Зальцбург» понятно.
• Роджер Шмидт. Ушел в «Зальцбург» главным, когда Рангник внедрился в систему «Лейпцига».
• Рене Марич. Он рассказывал, как изучал работу Рангника во многих клубах и добавлял, что в личной беседе тот респектнул ему. Марич был тактическим блогером, а сейчас работает ассистентом в «Боруссии» М.
• Марко Розе. Играл под руководством Рангника в «Ганновере». После начала тренерской карьеры признался, что перенял много профессиональных качеств Рангника.
• Йохен Зауэр. Рассказывал, что он повлиял на его работу в «Зальцбурге»: они часто общались и обсуждали развитие клуба. Сейчас Зауэр – глава молодежного департамента «Баварии».
• Оливер Гласнер.
• Томас Летч.
• Ади Хюттер.
• Кристоф Фрюнд.