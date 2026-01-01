Эрнст Таннер

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Вы его не знаете, но он нашел Фирмино, Мане и Нагельсманна, создал школу «Ред Булла» и продвинул ценность интеллекта
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#Эрнст Таннер
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