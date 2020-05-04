Вы его не знаете, но он нашел Фирмино, Мане и Нагельсманна, создал школу «Ред Булла» и продвинул ценность интеллекта

Известная история: скаут «Хоффенхайма» нашел 17-летнего Фирмино в игре Football Manager.

Не очень известное продолжение: в Бразилию за Фирмино поехал спортивный директор «Хоффенхайма». И разглядел талант Фирмино не в матчах, а на тренировках. Фирмино был тощим и стеснительным, а тренер часто его критиковал и не пускал в основу. Но спортдир «Хоффенхайма» все равно забрал Фирмино в Германию. Что было потом – вы знаете.

Этого спортивного директора зовут Эрнст Таннер. Кроме Фирмино он находил Наби Кейта, Садио Мане и поверил в Нагельсманна, когда тому был всего 21 год. Он работал в «Хоффенхайме», когда клуб переживал лучшие годы в истории и довел до идеала академию «Ред Булла».

Когда он впервые увидел Фирмино, тот играл «хуже, чем бабушка»

Рассказывает Таннер:

«Сначала мы послали скаута, чтобы следить за ним, но отчет был негативным. Поэтому я дважды ездил в Бразилию, чтобы на него посмотреть. Было нелегко получить правильное впечатление о Фирмино, потому что он фактически не играл за «Фигейренсе».

Когда я увидел, как тренер критиковал его на тренировке, он был как школьник, стоящий там и слушающий своего учителя. Я отчетливо помню эту картину. Я тогда подумал, что если тренер сделает это с немецким игроком, он разозлится и уйдет с поля. Но Фирмино хорошо воспринял критику. Он молча слушал и всегда старался улучшить свои действия. Это меня впечатлило.

Видели бы вы информацию о нем, которую мы собрали, когда он прибыл в «Хоффенхайм». В Германии мы обычно проводим тесты на выносливость, достаточно суровые и точные.