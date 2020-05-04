Эрнст Таннер
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Футбол
Роберто Фирмино
Юлиан Нагельсманн
Ральф Рангник
Ред Булл
Хоффенхайм
Филадельфия Юнион
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#Эрнст Таннер #Футбол #Бундеслига #Роберто Фирмино #Юлиан Нагельсманн #Ральф Рангник #Ред Булл #Филадельфия Юнион #Хоффенхайм

Вы его не знаете, но он нашел Фирмино, Мане и Нагельсманна, создал школу «Ред Булла» и продвинул ценность интеллекта

04 мая, 09:33
Валера Полевиков

Известная история: скаут «Хоффенхайма» нашел 17-летнего Фирмино в игре Football Manager.

Не очень известное продолжение: в Бразилию за Фирмино поехал спортивный директор «Хоффенхайма». И разглядел талант Фирмино не в матчах, а на тренировках. Фирмино был тощим и стеснительным, а тренер часто его критиковал и не пускал в основу. Но спортдир «Хоффенхайма» все равно забрал Фирмино в Германию. Что было потом – вы знаете.

Этого спортивного директора зовут Эрнст Таннер. Кроме Фирмино он находил Наби Кейта, Садио Мане и поверил в Нагельсманна, когда тому был всего 21 год. Он работал в «Хоффенхайме», когда клуб переживал лучшие годы в истории и довел до идеала академию «Ред Булла».

Когда он впервые увидел Фирмино, тот играл «хуже, чем бабушка»

Рассказывает Таннер:

«Сначала мы послали скаута, чтобы следить за ним, но отчет был негативным. Поэтому я дважды ездил в Бразилию, чтобы на него посмотреть. Было нелегко получить правильное впечатление о Фирмино, потому что он фактически не играл за «Фигейренсе».

Когда я увидел, как тренер критиковал его на тренировке, он был как школьник, стоящий там и слушающий своего учителя. Я отчетливо помню эту картину. Я тогда подумал, что если тренер сделает это с немецким игроком, он разозлится и уйдет с поля. Но Фирмино хорошо воспринял критику. Он молча слушал и всегда старался улучшить свои действия. Это меня впечатлило.

Видели бы вы информацию о нем, которую мы собрали, когда он прибыл в «Хоффенхайм». В Германии мы обычно проводим тесты на выносливость, достаточно суровые и точные.

У него были худшие результаты среди всех профессиональных футболистов, виденных мной. Я бы даже сказал, что они были хуже, чем у моей бабушки. Это неописуемо. Они были настолько плохи, что было невозможно поверить, что этот парень способен играть на профессиональном уровне».

Нагельсманн стал звездой, потому что Таннер привез его вместе с собой

Юлиан Нагельсманн завершил карьеру футболиста в 19 лет из-за проблем с коленом. Перед этим он пять лет отыграл в молодежке «Мюнхена 1860». Эрнст Таннер как раз был там главой молодежного департамента.

После тренерских курсов Нагельсманн год поработал в «Аугсбурге», помогая Томасу Тухелю (он тогда тренировал дубль) находить молодых игроков. А потом Таннер позвал его обратно в «Мюнхен 1860» тренировать команду до 17 лет.

Через год Таннер ушел в «Хоффенхайм» заниматься молодежью. Еще через год он стал спортивным директором и сразу подтянул Нагельсманна – тренировать молодые команды. За шесть лет Нагельсманн дорос до главного тренера основной команды.

А потом – впервые в истории вывел «Хоффенхайм» в Лигу чемпионов, а сейчас тренирует «Лейпциг» и выбивает из ЛЧ Моуринью.

Таннер разглядел в Нагельсманне тренера, когда тот был еще совсем-совсем молод:

«Поразительно, но уже в 19 лет у него были задатки выдающегося тренера. Конечно, он многому научился у Тухеля в «Аугсбурге». Гвардиола и его «Барселона» были его образцом для подражания. К тому же на него сильно повлиял Ральф Рангник, с которым он часто советовался. Я лишь всегда звал его за собой».

Таннер + Рангник − великая связка, которая создала «Хоффенхайм» и раскачала академию австрийского «Ред Булла»

Ральф Рангник в нулевые был одним из тех, кто спровоцировал тактическую революцию в Германии. Он считал, что:

• Атаки должны быть быстрее и вертикальнее. 

• Персональная оборона устарела и нужно внедрять зональную. 

• Прессингу и работе без мяча уделяется мало времени. 

• Нужно больше работать с молодыми игроками. 

• Футболу необходимо компьютерное и статистическое внедрение.

В конце девяностых Рангник из аутсайдера третьей Бундеслиги «Ульма» сделал лидера второй и показывал лучшие результаты в истории клуба. Но главным проектом был «Хоффенхайм»,  который тоже был в третьем дивизионе, когда туда пришел Рангник в 2006-м.

«Хоффенхайм» из обычного клуба немецких низов стал самым прогрессивным в стране. Команда была молодой и играла в дикий на то время футбол – атлетичный и взрывной. Настолько, что Клопп, проиграв с «Боруссией» «Хоффенхайму», говорил своим игрокам: «Мы должны играть так же, как они».

Рангник и владелец «Хоффенхайма» Дитмар Хопп

В 2009-м в Рангник пригласил в «Хоффенхайм» Таннера – они абсолютно сходились в понимании футбола и во взглядах развития клуба. Спустя полтора года Рангник ушел из-за конфликта с владельцем.

Летом 2012-го Рангника позвали в австрийский «Ред Булл» поднимать клуб фактически с нуля. Следом за ним пришел Таннер. В связке они за несколько лет сделали в Зальцбурге одну из лучших академий в мире.

Таннер был главой молодежной академии – именно он привел Садио Мане и Наби Кейта. Именно с ним «Ред Булл» выиграл молодежную Лигу чемпионов в сезоне-2016/17 (когда команду тренировали Марко Розе и Рене Марич).

Сейчас Таннер покоряет Америку

Он спортивный директор созданного 12 лет назад клуба «Филадельфия Унион». Перед Таннером задача: создать нечто похожее, что получилось в «Ред Булле». Мощную академию, которая станет фундаментом для первой команды и принесет деньги.

Почему он туда поехал? Во-первых, инфраструктура «Филадельфии» − одна из лучших в МЛС: у Таннера есть все условия. Во-вторых, еще нигде у него не было столько полномочий – в «Филадельфии» у него большое влияние.

Таннер пришел в «Филадельфию» в 2018 году. Возможно, это всего лишь совпадение, но: в 2019-м клуб выдал лучший сезон в истории, заняв пятое место в общем зачете лиги.

Принципы Таннера: мозги важнее мышц, эгоисты не пройдут

Люди, работавшие с ним, повторяют: он большой трудяга, и беспрерывный труд – его философия. Плюс Таннер всегда консультируется с исследователями: и в футбольной сфере (аналитики, скауты, молодые тренеры) и в медицинской (постоянно на связи с врачами, изучающими спорт).

А тут про то, как он ищет молодых игроков:

«Мое кредо: нам нужны командные игроки, а не молодые звезды. Вы должны быть хорошо воспитаны и социально адаптированы.

Я не люблю мальчиков, которые бросают школу ради футбола. Для меня важно образование и интеллект парня. Он должен быстро мыслить, чтобы стать хорошим игроком, потому что тактика и анализ невероятно важны для современного футболиста

Для меня игра – это бойня. Это как вспышка молнии, и мы пытаемся смоделировать это на тренировках. Поэтому я ищу быстродействующих игроков.

Мне часто предлагают невероятно талантливых парней. Технически или физически они сильно превосходят сверстников в своих командах. Но мы берем не всех. Потому что смотрим на то, как футболист думает. И видит ли он футбол так же, как и мы.

Если парень останавливается, когда теряет мяч, мы прямо говорим, что он не будет играть в нашей команде. Если он не может социально влиться в команду, то это тоже большая проблема.

Философия моих команд – быстрые мозги и тело. Нужно уметь переключаться и адаптироваться к переходным фазам, когда мы теряем мяч или, наоборот, его получаем. И постоянно рисковать: быстрый и вертикальный футбол – это наш стиль».

И еще про достижения и влияние

  • Работая с молодежкой «Мюнхена», Таннер воспитал братьев Бендеров и Кевина Фолланда.
  • В «Хоффенхайм» привел Никласа Зюле и Себастьяна Руди, которые в итоге доросли до «Баварии».
  • Достал из английских низов Гильфи Сиугрдссона, за которого летом 2017-го «Эвертон» заплатил 50 миллионов евро.
  • Одобрил кандидатуру Рене Марича – первого в истории помощника тренера в профессиональном клубе, который начинал с тактических текстов.
  • Гениально толкнул «Рубину» Карлоса Эдуардо за 20 миллионов.
Все фото: imago sportfotodienst, zumapress / global look press
Тексты, которые помогают лучше понимать футбол:
Фирмино − живая революция. Он создает новую позицию (опорный форвард!) и доказывает: можно гениально играть без мяча
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Комментарии (1)
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Иван Киреенков
04 мая, 10:42

Не ну последний факт заслуживает уважения Таннера)))

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