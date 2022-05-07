Хоффенхайм

Зинсхайм
Hoffenheim
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Сайт
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Страна
Германия
Стадион
Рейн-Некар Арена
Тренер
Себастьян Хенесс
С. Хенесс
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Оливер Бауманн О. Бауманн 		Вра 31 31 0 0 1 0
17
Давид Раум Д. Раум 		Защ 24 29 3 10 5 0
27
Андрей Крамарич А. Крамарич 		Нап 30 29 5 9 2 0
22
Кевин Фогт К. Фогт 		Пол 30 27 0 1 4 0
9
Ильяс Бебу И. Бебу 		Нап 28 25 7 1 0 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
Хоффенхайм
-:-
Байер
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 33 тур
Хоффенхайм
-
Байер
-
Германия. Бундеслига , 33 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Боруссия
-:-
Хоффенхайм
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 34 тур
Боруссия
-
Хоффенхайм
-
Германия. Бундеслига , 34 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
6
Кельн
32 14 10 8 51:46 52
7
Унион
32 14 9 9 43:41 51
8
Хоффенхайм
32 13 7 12 55:51 46
9
Майнц
32 12 6 14 46:42 42
10
Айнтрахт
32 10 10 12 42:46 40
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 19:30
Хоффенхайм
3 : 4
Фрайбург
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 19:30
32 тур
Хоффенхайм
3
Фрайбург
4
Германия. Бундеслига , 32 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 2
Хоффенхайм
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:30
31 тур
Айнтрахт
2
Хоффенхайм
2
Германия. Бундеслига , 31 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 18:30
Хоффенхайм
0 : 0
Гройтер Фюрт
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 18:30
30 тур
Хоффенхайм
0
Гройтер Фюрт
0
Германия. Бундеслига , 30 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 20:30
РБ Лейпциг
3 : 0
Хоффенхайм
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 20:30
29 тур
РБ Лейпциг
3
Хоффенхайм
0
Германия. Бундеслига , 29 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 16:30
Хоффенхайм
1 : 2
Бохум
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 16:30
28 тур
Хоффенхайм
1
Бохум
2
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