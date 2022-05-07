Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Оливер Бауманн О. Бауманн
|Вра
|31
|31
|0
|0
|1
|0
|
17Давид Раум Д. Раум
|Защ
|24
|29
|3
|10
|5
|0
|
27Андрей Крамарич А. Крамарич
|Нап
|30
|29
|5
|9
|2
|0
|
22Кевин Фогт К. Фогт
|Пол
|30
|27
|0
|1
|4
|0
|
9Ильяс Бебу И. Бебу
|Нап
|28
|25
|7
|1
|0
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
6
|32
|14
|10
|8
|51:46
|52
|
7
|32
|14
|9
|9
|43:41
|51
|
8
|32
|13
|7
|12
|55:51
|46
|
9
|32
|12
|6
|14
|46:42
|42
|
10
|32
|10
|10
|12
|42:46
|40
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