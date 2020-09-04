Ибишевич в «Шальке» отказался от всей зарплаты. Будет жить только на бонусы от достижений

Ведад Ибишевич с 2006 года играет в Бундеслиге. «Алемания», «Хоффенхайм», «Штутгарт», «Герта». Сейчас ему 36, и он ушел в «Шальке». Ибишевич подписал контракт с клубом на год. При этом он и его агент решили, что всю основную зарплату он передаст на благотворительность. Ибишевич будет жить только на премиальные и бонусы.

Были разговоры, что за сезон-2020/21 Ибишевич получит всего 100 тысяч евро. Вот что он сказал об этом: «Это ерунда. Моя зарплата в «Шальке» не такая уж и большая, но выше той, которую указывают журналисты».

А так Ибишевич прокомментировал эту историю с пожертвованием зарплаты: