Ибишевич в «Шальке» отказался от всей зарплаты. Будет жить только на бонусы от достижений
Ведад Ибишевич с 2006 года играет в Бундеслиге. «Алемания», «Хоффенхайм», «Штутгарт», «Герта». Сейчас ему 36, и он ушел в «Шальке». Ибишевич подписал контракт с клубом на год. При этом он и его агент решили, что всю основную зарплату он передаст на благотворительность. Ибишевич будет жить только на премиальные и бонусы.
Были разговоры, что за сезон-2020/21 Ибишевич получит всего 100 тысяч евро. Вот что он сказал об этом: «Это ерунда. Моя зарплата в «Шальке» не такая уж и большая, но выше той, которую указывают журналисты».
А так Ибишевич прокомментировал эту историю с пожертвованием зарплаты:
«Я приехал сюда не для того, чтобы получать деньги. Поэтому вся моя годовая зарплата пойдет на благотворительность. У меня относительно небольшой контракт, но все деньги я передам тем, кому они нужны больше.
У меня были предложения из-за границы. Но меня больше привлекал вариант с продолжением карьеры в Бундеслиге. Я принял вызов «Шальке», потому что хочу помочь клубу выбраться из сложной финансовой ситуации. Жить только на бонусы – это стимул максимально выкладываться вместе с командой».
Спортивный директор «Шальке» Йохан Шнайдер сказал: «Это необычная история для такого уровня. Но это только показывает, как сильно Ведад хочет играть за нас. И насколько это добрый и щедрый человек».