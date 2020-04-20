Эмерик Лапорт
Футбол
Манчестер Сити
Лапорт купил на благотворительном аукционе одежду погибшего боксера и сразу вернул ее отцу
20 апреля, 12:36
Историю рассказал журналист BBC Джон Беннетт.
Французский боксер Алексис Вастин завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде-2008, уступив в полуфинале будущему чемпиону. Вастин погиб в 28 лет в Аргентине во время съемок шоу, когда в воздухе столкнулись два вертолета. Вместе с ним погибла и 25-летняя олимпийская чемпионка Камиль Мюффа.
Сейчас отец Вастина решил помочь системе здравоохранения в борьбе с коронавирусом. Он выставил на аукцион экипировку своего сына с Олимпиады.
В последние часы аукциона появился футболист «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт. Он потратил 5000 евро и выкупил экипировку.
Сделал он это, чтобы отдать Вастину вещи его сына сразу после аукциона. Одежда вернулась обратно в семью Вастина. А деньги так и ушли на благотворительность.
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