Мужик пробежал марафон во дворе дома. Он стримил это шесть часов и собирал деньги на благотворительность

32-летний Джеймс Кэмпбелл из Челтенхэма, играющий за любительский «Бримскомб» и работающий инструктором в местном фитнес-центре, очень страдает из-за режима самоизоляции. Сейчас, когда нельзя ни потренироваться самому, ни потренировать других, он задумал челлендж.

«Я уже неделю не выходил за пределы дома. Мы – только я и собака – тусуемся так уже долгое время. Мне стало скучно. Однажды я подумал: какая самая тупая идея может прийти мне в голову. Я посмотрел на свой сад и решил: я побегу марафон».

Сад Кэмпбелла 6 метров в длину. Дистанция, которую он задумал пробежать – 26,2 мили. Кэмпбел посчитал: для преодоления этой дистанции ему нужно пробежать более 7 тысяч кругов по своему саду.

30 марта он дал в своем твиттере объявление о челлендже – «10 тысяч ретвитов, и я начну марафон в саду». За пару дней запись репостнули более 20 тысяч человек. Поучаствовали даже Рахим Стерлинг и Миши Батшуайи. В сумме пост Кэмпбелла собрал 23,4 тысячи ретвитов и более 30 тысяч лайков.

В одном углу Кэмпбелл поставил стул с водой и разогревающими мазями. К забегу он готовился два дня – делал специальные упражнения, чтобы, как он выразился, его суставы не разлетелись. Сам марафон Кэмпбелл транслировал на своем ютуб-канале. Трансляция забега шла 6 часов, а сам процесс комментировали друзья Кэмпбелла.