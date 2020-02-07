Кроссовки правда улучшают скорость бега? Почему их запрещают? А рекорд в марафоне – обман?
В конце 2019 года New York Times опубликовала исследование, в котором доказала влияние определенных моделей кроссовок на результаты во время беговых соревнований. Журналисты учли данные огромного количества марафонов за последние пять лет.
Согласно исследованию, модели Nike Zoom Vaporfly 4% и ZoomX Vaporfly Next давали преимущество в беге на 4-5%. И еще на 2-3% по сравнению с самыми быстрыми кроссовками помимо этих.
Между самими двумя моделями особой разницы исследователи не нашли. Но, по их мнению, в соперничестве между бегунами примерно одного уровня колоссальная разница в результатах будет у тех, кто пробежит в этих кроссовках. 4-5% может дать разницу в минуту-полторы во время бега на большие дистанции (например, от 40 км).
Сомнения стали возникать после того, как новый мировой рекорд в марафоне установил кениец Элиуд Кипчоге, пробежав его менее чем за два часа (рекорд считается неофициальным). Кипчоге выступал в кроссовках Nike Vaporfly Alphas – эту модель разработали специально под него. Считается, что это дало ему преимущество даже в 8%. Вообще, за один только 2019-й год было подсчитано, что из 36 победителей марафонов 31 был в кроссовках Vaporfly.
31 января Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF) опубликовала новые правила спортивной обуви. Теперь под запрет попадают кроссовки, которые:
- имеют высоту подошвы больше 40 мм;
- содержат больше одной углеродной пластины;
- менее четырех месяцев до старта соревнований были в открытой продаже (правило работает с апреля 2020 года).
Почему так важно влияние углеродных пластин? Впервые более 15 лет назад кроссовки с ними изобрел Adidas, и для улучшения производительности компания представила модель с тонкой пластиной из углеродного волокна. Считалось, что пластина уменьшает потерю энергии при сгибе большого пальца ноги.
В 2006 году исследователи в Adidas определили, что она может повысить экономичность бега на 1% и уменьшить затраты энергии при сгибании пальцев, но технология все равно не была до конца понятна. Дизайнеры Nike видят и другие преимущества – укрепление обуви, а еще оптимизацию положения голеностопного сустава. Они не согласны, что эффект пружины (а всевозможные пружины в обуви также запрещены IAAF) достигается из-за пластины, он происходит больше из-за пены, а пластина действует как рычаг.
С толстой подошвой проще – ее пружинистый эффект в районе пятки более заметен, так что здесь IAAF сознательно накладывает ограничения. Толстая подошва уменьшает нагрузки, а рекламируют ее больше из-за амортизирующих свойств.
Модель, в которой бегал Кипчоге, запрещена – пластины там сразу три, а высота подошвы – 50 мм. Nike модернизировала модель Nike Zoom Alphafly Next% и с гордостью объявила о ее выходе, ведь эти кроссовки не попали под запрет, поскольку толщина подошвы – 39,5 мм, а углеродная пластина – всего одна.
Теперь удивить какой-то особенной моделью вроде той, в которой соревновался Кипчоге, будет сложно. До окончания Олимпиады-2020 (фактически – до конца лета) новые технологии в производстве обуви – под запретом. И еще – тип обуви, в которой бежит спортсмен, должен быть доступен для всех – это третий пункт нового списка правил IAAF, так что изготовить определенную модель для конкретного спортсмена напрямую под Олимпиаду – также не удастся.
Единого мнения по поводу этих запретов нет, находятся те, кто считает, что в них нет смысла. К концу года возможны новые исследования и споры. Кипчоге же уверен: высокий результат в марафоне он добыл только тренировками, а отказываться от новых разработок нельзя. «Технология растет, мы не можем это отрицать. Мы должны идти вместе с ней», – так сказал рекордсмен.