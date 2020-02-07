Кроссовки правда улучшают скорость бега? Почему их запрещают? А рекорд в марафоне – обман?

31 января Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF) опубликовала новые правила спортивной обуви. Теперь под запрет попадают кроссовки, которые:

имеют высоту подошвы больше 40 мм;

содержат больше одной углеродной пластины;

менее четырех месяцев до старта соревнований были в открытой продаже (правило работает с апреля 2020 года).

Почему так важно влияние углеродных пластин? Впервые более 15 лет назад кроссовки с ними изобрел Adidas, и для улучшения производительности компания представила модель с тонкой пластиной из углеродного волокна. Считалось, что пластина уменьшает потерю энергии при сгибе большого пальца ноги.

В 2006 году исследователи в Adidas определили, что она может повысить экономичность бега на 1% и уменьшить затраты энергии при сгибании пальцев, но технология все равно не была до конца понятна. Дизайнеры Nike видят и другие преимущества – укрепление обуви, а еще оптимизацию положения голеностопного сустава. Они не согласны, что эффект пружины (а всевозможные пружины в обуви также запрещены IAAF) достигается из-за пластины, он происходит больше из-за пены, а пластина действует как рычаг.

С толстой подошвой проще – ее пружинистый эффект в районе пятки более заметен, так что здесь IAAF сознательно накладывает ограничения. Толстая подошва уменьшает нагрузки, а рекламируют ее больше из-за амортизирующих свойств.