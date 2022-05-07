Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Александер Шволов А. Шволов
|Вра
|29
|25
|0
|0
|1
|0
|
8Суат Сердар С. Сердар
|Пол
|25
|25
|3
|0
|6
|0
|
18Сантьяго Аскасибар С. Аскасибар
|Пол
|25
|25
|0
|1
|3
|0
|
2Петер Пекарик П. Пекарик
|Защ
|35
|24
|0
|0
|1
|0
|
6Владимир Дарида В. Дарида
|Пол
|31
|22
|1
|5
|5
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
13
|31
|10
|8
|13
|46:59
|38
|
14
|32
|9
|8
|15
|37:51
|35
|
15
|32
|9
|6
|17
|35:67
|33
|
16
|32
|6
|11
|15
|37:56
|29
|
17
|32
|5
|12
|15
|25:50
|27
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