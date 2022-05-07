Герта

Берлин
Hertha
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www.herthabsc.de/
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Германия
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Александер Шволов А. Шволов 		Вра 29 25 0 0 1 0
8
Суат Сердар С. Сердар 		Пол 25 25 3 0 6 0
18
Сантьяго Аскасибар С. Аскасибар 		Пол 25 25 0 1 3 0
2
Петер Пекарик П. Пекарик 		Защ 35 24 0 0 1 0
6
Владимир Дарида В. Дарида 		Пол 31 22 1 5 5 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:30
Герта
-:-
Майнц
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:30
Германия. Бундеслига , 33 тур
Герта
-
Майнц
-
Германия. Бундеслига , 33 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Боруссия
-:-
Герта
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 34 тур
Боруссия
-
Герта
-
Германия. Бундеслига , 34 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
13
Боруссия
31 10 8 13 46:59 38
14
Аугсбург
32 9 8 15 37:51 35
15
Герта
32 9 6 17 35:67 33
16
Штутгарт
32 6 11 15 37:56 29
17
Арминия
32 5 12 15 25:50 27
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
Арминия
1 : 1
Герта
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
32 тур
Арминия
1
Герта
1
Германия. Бундеслига , 32 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 18:30
Герта
2 : 0
Штутгарт
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 18:30
31 тур
Герта
2
Штутгарт
0
Германия. Бундеслига , 31 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:30
Аугсбург
0 : 1
Герта
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:30
30 тур
Аугсбург
0
Герта
1
Германия. Бундеслига , 30 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:30
Герта
1 : 4
Унион
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:30
29 тур
Герта
1
Унион
4
Германия. Бундеслига , 29 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 16:30
Байер
2 : 1
Герта
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 16:30
28 тур
Байер
2
Герта
1
Германия. Бундеслига , 28 тур
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