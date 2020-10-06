Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту

Хедлайнеры дня – «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». У «МЮ» получилось чуть погромче, потому с них и стартуем. Кто перешел в этот клуб:

33-летний Эдинсон Кавани – в качестве свободного агента. Контракт «1+1», а еще знаменитый седьмой номер в подарок.

– в качестве свободного агента. Контракт «1+1», а еще знаменитый седьмой номер в подарок. Алекс Теллес из «Порту» – на левый фланг обороны. Сумма – 15 млн евро (здесь и далее – данные Transfermarkt), контракт – «4+1».

из «Порту» – на левый фланг обороны. Сумма – 15 млн евро (здесь и далее – данные Transfermarkt), контракт – «4+1». Факундо Пеллистри – 18-летний вингер из «Пеньяроля». 8,5 млн плюс пятилетний контракт.

Амада Траоре – 18-летний вингер «Аталанты». Переход будет зимой, сумма пока не сообщается.

Еще «МЮ» отпустил в «Рому» Криса Смоллинга за 15 млн.