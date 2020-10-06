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Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
06 октября, 01:52
Хедлайнеры дня – «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». У «МЮ» получилось чуть погромче, потому с них и стартуем. Кто перешел в этот клуб:
- 33-летний Эдинсон Кавани – в качестве свободного агента. Контракт «1+1», а еще знаменитый седьмой номер в подарок.
- Алекс Теллес из «Порту» – на левый фланг обороны. Сумма – 15 млн евро (здесь и далее – данные Transfermarkt), контракт – «4+1».
- Факундо Пеллистри – 18-летний вингер из «Пеньяроля». 8,5 млн плюс пятилетний контракт.
- Амада Траоре – 18-летний вингер «Аталанты». Переход будет зимой, сумма пока не сообщается.
Еще «МЮ» отпустил в «Рому» Криса Смоллинга за 15 млн.
А вот так поработала «Бавария». Кто перешел:
- Эрик Чупо-Мотинг – бесплатно, контракт – до лета 2021-го.
- Дуглас Коста – в аренду из «Ювентуса» до конца сезона.
- Буна Сарр – правый защитник из «Марселя» – за 10 млн и до лета 2024-го.
Еще парочка громких трансферов:
- «Атлетико» продал «Арсеналу» Томаса Парти за сумму отступных – 50 млн.
- «Ювентус» арендовал на два года Федерико Кьезу у «Фиорентины» с обязательством выкупа за 40+10 млн.
Тут – аренды на год:
- Лукас Торрейра – из «Арсенала» в «Атлетико».
- Маттео Гендузи – из «Арсенала» в «Герту».
- Райан Сессеньон – из «Тоттенхэма» в «Хоффенхайм».
- Тьему Бакайоко – из «Челси» в «Наполи».
- Тео Уолкотт – из «Эвертона» в «Саутгемптон».
- Маттиа Де Шильо – из «Ювентуса» в «Лион».
- Джастин Клюйверт – из «Ромы» в «Лейпциг».
- Диего Лаксальт – из «Милана» в «Селтик».
- Робин Ольсен – из «Ромы» в «Эвертон».
- Маттео Дармиан – из «Пармы» в «Интер».
- Данилу Перейра – из «Порту» в «ПСЖ».
- Микаэль Кюизанс – из «Баварии» в «Марсель».
- Эмилиано Ригони – из «Зенита» в «Эльче».
А тут – двухлетняя аренда: «Барселона» отдала «Бенфике» Жан-Клера Тодибо.
И другие переходы – денежные, но менее громкие:
- Уссама Идрисси («АЗ») и Карим Рекик («Герта») – в «Севилью» (соответственно 12 и 4 млн).
- Бен Годфри – из «Норвича» в «Эвертон» за 27,5 млн.
- Рафинья – из «Ренна» в «Лидс» за 17 млн.
- Никола Калинич – из «Атлетико» в «Верону» за 1,8 млн.
- Дэви Классен – из «Вердера» в «Аякс» за 11 млн.
- Рафинья Алькантара – из «Барселоны» в «ПСЖ» за 3 млн.
Плюс парочка спасений от безработицы тех игроков, которые оставались без контрактов:
- Хосе Кальехон будет играть за «Фиорентину» – пока без подробностей.
- Диего Перотти – новичок «Фенербахче».
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