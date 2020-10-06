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Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту

06 октября, 01:52

Хедлайнеры дня – «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». У «МЮ» получилось чуть погромче, потому с них и стартуем. Кто перешел в этот клуб:

  • 33-летний Эдинсон Кавани – в качестве свободного агента. Контракт «1+1», а еще знаменитый седьмой номер в подарок.
  • Алекс Теллес из «Порту» – на левый фланг обороны. Сумма – 15 млн евро (здесь и далее – данные Transfermarkt), контракт – «4+1».
  • Факундо Пеллистри – 18-летний вингер из «Пеньяроля». 8,5 млн плюс пятилетний контракт.
  • Амада Траоре – 18-летний вингер «Аталанты». Переход будет зимой, сумма пока не сообщается.

Еще «МЮ» отпустил в «Рому» Криса Смоллинга за 15 млн.

А вот так поработала «Бавария». Кто перешел:

Еще парочка громких трансферов:

Тут – аренды на год:

А тут – двухлетняя аренда: «Барселона» отдала «Бенфике» Жан-Клера Тодибо.

И другие переходы – денежные, но менее громкие:

  • Уссама Идрисси («АЗ») и Карим Рекик («Герта») – в «Севилью» (соответственно 12 и 4 млн).
  • Бен Годфри – из «Норвича» в «Эвертон» за 27,5 млн.
  • Рафинья – из «Ренна» в «Лидс» за 17 млн.
  • Никола Калинич – из «Атлетико» в «Верону» за 1,8 млн.
  • Дэви Классен – из «Вердера» в «Аякс» за 11 млн.
  • Рафинья Алькантара – из «Барселоны» в «ПСЖ» за 3 млн.

Плюс парочка спасений от безработицы тех игроков, которые оставались без контрактов:

  • Хосе Кальехон будет играть за «Фиорентину» – пока без подробностей.
  • Диего Перотти – новичок «Фенербахче».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
И пара красивых картинок:
20 главных трансферов летнего окна
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#Манчестер Юнайтед
#ПСЖ
#Арсенал
#Наполи
#Тоттенхэм
#Интер
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
#Герта
#Тьему Бакайоко
#Федерико Кьеза
#Атлетико
#Эвертон
#Эдинсон Кавани
#Алекс Теллес
#Джастин Клюйверт
#Дуглас Коста
#Рафинья
#Томас Парти