Алекс Теллес

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«МЮ» приобрел Теллеса у «Порту»
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Классный розыгрыш стандарта «МЮ»: навес за пределы штрафной и крутой гол защитника с лета
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