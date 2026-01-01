Алекс Теллес

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Классный розыгрыш стандарта «МЮ»: навес за пределы штрафной и крутой гол защитника с лета
#Манчестер Юнайтед
«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
#Манчестер Юнайтед
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ