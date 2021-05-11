«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней

«Манчестер Юнайтед» играл против «Лестера». В этом матче встречались вторая и четвертая команды АПЛ. «МЮ» еще сохранял шансы на чемпионство, но для этого нельзя было проигрывать. «Лестер» борется за сохранение места в зоне Лиги чемпионов. Любое поражение подпускает идущие позади «Вест Хэм» и «Ливерпуль».

«МЮ» учитывал важность игры, но выставил странный стартовый состав. Из состава на победную игру против «Астон Виллы» в старте остался только Гринвуд. «МЮ» проиграл со счетом 1:2 – так «Ман Сити» официально оформил чемпионство в Англии. Мы расписали детали этого чемпионства в отдельной новости.

Кто играл за «МЮ» против «Лестера»: