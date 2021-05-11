«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
«Манчестер Юнайтед» играл против «Лестера». В этом матче встречались вторая и четвертая команды АПЛ. «МЮ» еще сохранял шансы на чемпионство, но для этого нельзя было проигрывать. «Лестер» борется за сохранение места в зоне Лиги чемпионов. Любое поражение подпускает идущие позади «Вест Хэм» и «Ливерпуль».
«МЮ» учитывал важность игры, но выставил странный стартовый состав. Из состава на победную игру против «Астон Виллы» в старте остался только Гринвуд. «МЮ» проиграл со счетом 1:2 – так «Ман Сити» официально оформил чемпионство в Англии. Мы расписали детали этого чемпионства в отдельной новости.
Кто играл за «МЮ» против «Лестера»:
Вратарь
📌 Давид Де Хеа. Еще в апреле потерял место в стартовом составе на матчи АПЛ. Там обычно играл Хендерсон, но Де Хеа все равно набил 25 матчей за сезон.
Защитники
📌 Алекс Теллес. До этого сыграл в сезоне-2020/21 только семь матчей в АПЛ. Имел в них два голевых паса.
📌 Эрик Байи. Вышел на юбилейную десятую игру АПЛ в сезоне. До этого появлялся на замену против «Астон Виллы», еще раньше – три матча в запасе.
📌 Аксель Туанзебе. Вторая игра АПЛ за сезон, где попал в стартовый состав. Еще пять раз выходил на замену. Уже перекрыл достижение прошлого сезона – тогда участвовал в пяти матчах.
📌 Брэндон Уильямс. Сульшер игнорировал его весь сезон – лишь дважды выпустил на замену. Парень с рекордным игровым временем в семь минут за матч в сезоне АПЛ стал игроком старта.
Полузащитники
📌 Неманья Матич. Весь сезон провел в ротации. Было десять игр в старте, еще семь – выходы на замену. С первых минут Матич не появлялся два месяца.
📌 Донни ван де Бек. Впервые вышел в старте на игру АПЛ в 2021 году. За весь сезон таких игр теперь всего три. В среднем ван де Бек играет 21 минуту за матч.
📌 Хуан Мата. За 12 игр перед этим матчем Мата попал на поле только один раз – появился на 88-й минуте против «Ньюкасла». Всего в сезоне у него было семь игр.
Форварды
📌 Энтони Эланга. 19-летний швед дебютировал во взрослом футболе. Официальный сайт «МЮ» даже выкатил о нем пятерку фактов. Считается одним из главных талантов академии.
📌 Мэйсон Гринвуд. Важный талант «МЮ». Играет регулярно, в сумме за два сезона уже перешел за отметку в 15 голов в АПЛ. Отличился и в игре против «Лестера».
📌 Амад Диалло. Парень, за которого «МЮ» отдал «Аталанте» более 20 миллионов. Он приехал еще зимой, но только сейчас дебютировал в АПЛ. И сразу сделал голевую передачу. Ему 18 лет.
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2 мая у «МЮ» и «Ливерпуля» планировалась важнейшая игра весны. За пару часов до ее начала фанаты «МЮ» прорвались на стадион. Там они испортили газон и сломали несколько телекамер – протестовали против владельцев клуба. Потом были стычки с полицией и долгая подготовка к возможному проведению матча. Он так и не состоялся – команды остались в отелях.
Игра «МЮ» и «Ливерпуля» переехала на 13 мая. Что по календарю:
- 6 мая. «Рома» – «МЮ»
- 9 мая. «Астон Вилла» – «МЮ»
- 11 мая. «МЮ» – «Лестер»
- 13 мая. «МЮ» – «Ливерпуль»
Сульшер уже рассказал, что хотел бы одинаково воспринимать любую ближайшую игру. Но просто не может заставить футболистов играть с полной выкладкой в каждом матче. Поэтому даже на важный матч против «Лестера» выставил такой состав. Лидеры (Кавани, Рэшфорд, Фернандеш) вышли на замену только после 65-й минуты.
Он даже делал отсылки к гонке за места в Лиге чемпионов: «Найдутся команды, которые скажут, что я выставил не самых лучших игроков. Невозможно играть с лучшей интенсивностью каждый матч из этого графика. Это означает, что одни игроки не проведут все матчи. Поэтому нам придется провести ротацию и расставить приоритеты».